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Общество27 июля 2021 17:20

Нижегородский аэропорт «Стригино» переименовали в «Чкалов»

Однако во всех навигационных картах аэропорт будет обозначаться по-прежнему
Кристина БЕРБАСОВАКристина БЕРБАСОВА
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В 2018 году в выборе нового имени поучаствовало 123 тысячи человек.

В 2018 году в выборе нового имени поучаствовало 123 тысячи человек.

Фото: Кристина БЕРБАСОВА

На здании аэропорта Нижнего Новгорода появилась вывеска с именем известного лётчика-испытателя Валерия Чкалова. Теперь вместо названия «Стригино» на фасаде терминала красуется фамилия «Чкалов». Однако во всех навигационных картах нижегородский аэропорт будет обозначаться по-прежнему.

Уже два года аэропорт Нижнего Новгорода носит имя Валерия Чкалова.

Уже два года аэропорт Нижнего Новгорода носит имя Валерия Чкалова.

Фото: Кристина БЕРБАСОВА

- Речь идет не о переименовании аэропортов, то есть, нет необходимости изменять какие-то юридические документы. Да и названия на полётных картах не изменятся, - рассказал директор по стратегическим коммуникациям управляющей компании «Аэропорты регионов» Евгений Красин.- Это именно «имя», которое присваивается аэропорту и которое он может с гордостью нести.

Напомним, что в 2018 году проводился конкурс «Великие имена России», в котором россияне выбирали новые имена для 47 аэропортов, расположенных по всей стране.

Теперь вместо названия «Стригино» на фасаде терминала красуется фамилия «Чкалов».

Теперь вместо названия «Стригино» на фасаде терминала красуется фамилия «Чкалов».

Фото: Кристина БЕРБАСОВА

В ходе онлайн-голосования и социологических опросов был составлен шорт-лист потенциальных имён, куда в Нижегородской области вошли Максим Горький, Козьма Минин и Валерий Чкалов. На заключающем этапе путем анкетирования был определен победитель.

- На сайте проекта «Великие имена России» проголосовали 123 тысячи нижегородцев, - отметил тогда глава региона Глеб Никитин.

В мае 2019 года указом президента аэропортам России присвоили новые имена. Так, уже два года аэропорт Нижнего Новгорода носит имя Валерия Чкалова.

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