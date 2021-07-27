Нижегородский аэропорт «Стригино» переименовали в «Чкалов»

В 2018 году в выборе нового имени поучаствовало 123 тысячи человек. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

На здании аэропорта Нижнего Новгорода появилась вывеска с именем известного лётчика-испытателя Валерия Чкалова. Теперь вместо названия «Стригино» на фасаде терминала красуется фамилия «Чкалов». Однако во всех навигационных картах нижегородский аэропорт будет обозначаться по-прежнему.

Уже два года аэропорт Нижнего Новгорода носит имя Валерия Чкалова. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

- Речь идет не о переименовании аэропортов, то есть, нет необходимости изменять какие-то юридические документы. Да и названия на полётных картах не изменятся, - рассказал директор по стратегическим коммуникациям управляющей компании «Аэропорты регионов» Евгений Красин.- Это именно «имя», которое присваивается аэропорту и которое он может с гордостью нести.

Напомним, что в 2018 году проводился конкурс «Великие имена России», в котором россияне выбирали новые имена для 47 аэропортов, расположенных по всей стране.

Теперь вместо названия «Стригино» на фасаде терминала красуется фамилия «Чкалов». Фото: Кристина БЕРБАСОВА

В ходе онлайн-голосования и социологических опросов был составлен шорт-лист потенциальных имён, куда в Нижегородской области вошли Максим Горький, Козьма Минин и Валерий Чкалов. На заключающем этапе путем анкетирования был определен победитель.

- На сайте проекта «Великие имена России» проголосовали 123 тысячи нижегородцев, - отметил тогда глава региона Глеб Никитин.

В мае 2019 года указом президента аэропортам России присвоили новые имена. Так, уже два года аэропорт Нижнего Новгорода носит имя Валерия Чкалова.

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