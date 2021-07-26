«Школа не резиновая!»: Будущим первоклассникам в школе № 103 в Нижнем Новгороде отказали в зачислении

Фото взято с сайта школы №103

Нижегородская школа №103 в Верхних Печерах прекратила набор первоклассников. Без ответа остались свыше ста заявлений от родителей будущих первоклассников. Все эти дети рискуют не попасть за парты 1 сентября. Родители забили тревогу – скоро начало учебного года, а поблизости не так много школ. Что делать, если строящаяся Школа 800 не получит лицензию до 1 сентября?

Нижегородка Ольга Соколова живет буквально в пяти шагах от 103-й школы. Из окна квартиры виден школьный забор. Этот дом как раз входит в границы микроучастка, относящегося к учебному заведению. И все же сыну Ольги отказали из-за нехватки мест. Женщина считает, что ей не хотят помогать в решении проблемы, а только перекладывают ответственность друг на друга.

- Подавала заявление строго в срок. В школе меня не предупредили сразу, а сказали - ждите 5 июля. После этой даты я обращалась в школу, но так и не нашла своего сына в списках на зачисление. Стала искать его друзей из садика - их тоже нет. По телефону мне ответили: «А что вы хотите, школа же не резиновая!».

Женщине предложили в качестве альтернативы рассмотреть школу №42. Этот вариант ей абсолютно не подходит.

Нижегородка Ольга Соколова не согласна водить сына в другую школу Фото: Предоставлено героем публикации

- Она находится на другой стороне Печер, в 6-7 остановках от моего дома! Надо чтобы кто-то провожал ребенка. Я воспитываю детей одна и буквально живу на работе, отводить и забирать из той школы у меня нет возможности. Мне сказали, что меня услышали и попытаются решить мой вопрос. На этом все, тишина!

Как уточнили в департаменте образования городской администрации, по микроучастку школы №103 прописан 321 ребенок. Родители 227 детей подали заявления о приеме в первый класс. 150 детей были приняты в эту школу, остальным 77 предложено обратиться в другие школы. Напомним, это именно те дети, которые относятся к микроучастку, но заявления поступали и от других семей, поэтому родители и говорят про 150-160 отклоненных заявлений.

Родители подавали заявления, но не нашли своих детей в списках Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Я знаю 5-6 семей из своего двора, которых тоже не приняли, - возмутилась Ольга, - А откуда-то со стороны Афонина и Казанского шоссе взяли! Многих набрали с шести лет, которым еще год сидеть в садике. Что нам теперь делать? На улице оставаться? Я могу прямо перед школой парту поставить! Да, 42-я школа готова принять, но они набрали 6 параллелей по 30 человек, а здесь изначально было 4 параллели.

В департаменте уточнили, в школе №103 набрано шесть первых классов по 25 человек. Всего в школе 28 начальных классов. Обучение в этом учебном году будет проводиться в две смены, открыть новые классы начальной школы пока невозможно.

Кстати, 24 первоклассника из тех 77 уже приняты в другие школы.

- Принять детей с микроучастка школы №103 могут школа № 7 и школа № 42. Кроме того, в микрорайоне Верхние Печеры ведется активное строительство корпуса Школы 800 на 1500 мест, которая поможет решить проблему нехватки мест, - добавили в ведомстве.

Набор в школу 800 все еще не открыт. До того, как принять первых учеников, школа должна получить лицензию. До этого момента детям необходимо подобрать другие школы.

- Не знаю, будет ли готова школа 800 к 1 сентября. Я когда проходила мимо, видела только бетонные перекрытия, - заметила Ольга Соколова.

О степени готовности корпуса в Верхних Печерах «Комсомолка» рассказывала ранее.

На вопрос, в каких еще школах города присутствует аналогичная проблема нехватки мест, в департаменте не ответили, но заверили – в 2022-2023 годах планируется создание пристроя к школе №103.