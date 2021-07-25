«Мы выступали по самой жаре»: Нижегородская всадница Татьяна Костерина рассказала, что могло стать причиной неудачи на Олимпиаде в Токио

Для Татьяны Костериной это первая Олимпиада. Фото: из архива героя публикации.

Нижегородская всадница Татьяна Костерина завершила свое выступление на Олимпиаде в Токио, набрав 63,866% по итогам личных соревнований по выездке. Результат оказался скромнее, чем ожидалось: Татьяна заняла девятое место в своей группе из десяти участников. На десятом месте оказалась всадница из Сингапура, которую из-за травмирования лошади сняли с соревнований прямо посреди выступления, и в итоге она осталась вовсе без оценок.

«Это достаточно низкий результат, - прокомментировала выступление Татьяны Костериной главный редактора медиапортала о выездке Dressage Stars, комментатор выездковых соревнований Алина Фомичева. - Вообще Татьяна стабильно держит результат 67%, но из-за того, что пара допустила ошибку на менке – ее лошадь не сменила ноги, как полагается, - их результат упал. Там было несколько сбоев. Элемент «менка в темп» имеет двойной коэффициент, поэтому, я думаю, из-за этого они потеряли много баллов».

Сразу после выступления мы связались с Татьяной, чтобы поздравить спортсменку с олимпийским дебютом и узнать, как она оценивает свое выступление. Как оказалось, выступать на манеже пришлось практически в экстремальных условиях.

«Мы выступали по самой жаре, сегодня самый жаркий день из всех предыдущих (в Токио +30 градусов, - прим.).Ошибка была на смене ног в один темп. Это, конечно, повлияло на оценку, но не на столько. Просто общее впечатление было не очень из-за того, что лошадь не двигалась вперед, как хотелось бы», - рассказала «Комсомолке» Татьяна.

44-летняя спортсменка уже более десяти лет живет и тренируется в Германии, но в Токио представляет нижегородский конноспортивный клуб «Пассаж». Выступает Татьяна вместе с лошадью Диаволессой – 13-летней немецкой кобылой ганноверской породы. Всадница имеет множество наград престижных международных турниров, однако эта Олимпиада для нее – первая.

«Действительно, сейчас в Токио стоит очень жаркая погода, и для многих лошадей из Европы это непривычная температура. Стартовать в такую погоду – это настоящее испытание, у животных есть риск получить тепловой удар. Лошадь должна быть правильно подготовлена, чтобы иметь физическую возможность выступать в таких погодных условиях», - говорит эксперт Алина Фомичева.

К сожалению, по результатам Большого Приза сборная России по конному спорту выбывает из дальнейшей борьбы за олимпийский пьедестал: выступления в Токио продолжат восемь команд, набравших наибольшую сумму очков по итогам двух дней соревнований – это Германия, Великобритания, Дания, США, Нидерланды, Швеция, Португалия и Испания. Россия в этом списке оказалась лишь на 12-м месте.

Ранее Татьяна Костерина рассказывала «Комсомолке», как принял спортсменов олимпийский Токио. По ее словам, в олимпийской деревне все ходят в масках, а тест на COVID приходится сдавать каждый день.

Напомним, XXXII Летние Олимпийские игры должны были состояться в 2020 году, но из-за пандемии были отложены на год. Из-за эпидемиологической обстановки Олимпиада в Токио проходит при пустых трибунах.

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