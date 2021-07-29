Опаздывающие таксисты и стоящие в пробках медики: как брошенные на обочине автомобили приводят к транспортному коллапсу в Нижнем Новгороде. Фото: Василий КРОТОВ

Сейчас в Нижнем Новгороде полным ходом идет подготовка к 800-летию города. Благоустройство улиц, дорожные работы, ремонт фасадов – все это вместе приводит к тому, что город просто наводнен строительной и дорожной техникой. Масла в огонь подливает и наша давняя традиция – оставлять автомобили на дорогах и бросать их во дворах. В результате, нижегородцы часами простаивают в многокилометровых пробках. Причем заторы образуются уже не только на центральных магистралях, но и на узеньких объездных дорогах. «Комсомолка» выяснила, как пробираются и облегчат ли жизнь нижегородцев организованные парковки.

Откроют семь новых парковок

О том, что в Нижнем Новгороде планируется организовать целую сеть парковок, заговорили еще в прошлом году. Необходимость в этом действительно назрела – сейчас вопрос с парковками решен в большинстве российских городов-миллионников. Нижний Новгород в этом смысле пока серьезно отстает от соседей. Изначально планировалось, что парковки будут открыты еще осенью 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса их запуск отложили.

Масла в огонь подливает и наша давняя традиция – оставлять автомобили на дорогах и бросать их во дворах. Фото: Василий КРОТОВ

- Сама по себе система платных парковок уж реализована в большинстве крупных городов России. Это нормальная практика, которая приводит к упорядочиванию парковочного пространства, положительно влияет на облик города, - напомнил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. – Уже в августе в Нижнем Новгороде заработает сразу семь новых парковок. Речь идет о парковках на улицах Пискунова, Чкалова, Октябрьская, Ошарская, Нестерова, Родионова и Добролюбова. Вся сеть платных парковок заработает с нового года, сейчас нужно обкатать правила и нюансы пользования, есть время что-то изменить, если горожанам будет некомфортно.

К слову, уже работает подобная автостоянка на Рождественской, там проверяется техника. Планируется, что на новых парковках будут введены разрешения для местных жителей и работников близлежащих предприятий. Также решается вопрос с льготными категориями граждан. В связи с этим в городе проводились уже не одни общественные обсуждения – и с участием общественной палаты Нижнего Новгорода, и по инициативе регионального ОНФ.

Уже работает подобная автостоянка на Рождественской, там проверяется техника. Фото: Василий КРОТОВ

«Вынуждены отказываться от заказов»

Тем временем нижегородцы продолжают жить по старинке – бросая свой транспорт на обочинах дорог и заставляя ими дворы многоквартирных домов. В результате, страдают от этого как автомобилисты, так и пешеходы.

- Пробки для Нижнего Новгорода действительно стали серьезной проблемой, - признается таксист Виталий Егоров. – Нередко из-за них мне приходится даже отказываться от заказов. Буквально вчера был вызов в Щербинки, но я понимал, что я туда попросту не доеду. Пришлось отказаться. И такое происходит то и дело.

По словам Виталия, в последнее время эта проблема только усугубилась - дорожные работы, благоустройство. Хотя это и не является главной причиной заторов.

- Вы пробовали проехать от площади Горького до площади Лядова? Там же все заставлено машинами! Причем в любое время суток, - продолжает Виталий. – Хоть утром ты поедешь, хоть вечером, хоть днем – там одни машины. И таких участков в Нижнем Новгороде пруд пруди. Иногда глядя на то, какие пробки впереди, приходится поднимать цены. Однако это уже вызывает недовольство у пассажиров. Как только ценник взлетает из-за сложной дорожной обстановки, начинаются массовые отказы. Получается, замкнутый круг.

Ежедневно доставщики еды вынуждены простаивать в огромных пробках. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Схожая проблема и у доставщиков еды. Ежедневно они вынуждены простаивать в огромных пробках. Нередко из-за этого они выбиваются из графика.

- Вообще по регламенту время доставки заказов у нас около часа, - признается доставщик еды Егор Трифонов. – Это и понятно, ведь нашли главные клиенты – это работники офисов, которые делают заказы перед обеденным перерывом. Если мы не укладываемся в положенный график, то возмущенные заказчики начинают звонить в рестораны и жаловаться, что заказ до сих пор не поступил. Их тоже можно понять. Но, увы, зачастую срок доставки от нас уже не зависит – тут как пробки разойдутся.

Очевидно, что самые большие пробки скапливаются в Нижнем Новгороде в период утреннего и вечернего часа пик. Это время с 7:30 до 9:30 утра и с 17:00 до 19:00. В эти периоды нижегородцам сложнее всего проехать по городским трассам – нередко в это время пробки достигают семи-восьми баллов. Наиболее загруженными считаются главные транспортные артерии города – проспект Гагарина, Борский и Мызинский мост, развязка в районе деревни Ольгино, Московское шоссе и микрорайон Щербинки. Часто оказывается скован пробками и исторический центр города. Из-за узких дорог и припаркованных вдоль трассы автомобилей водители нередко теряют в дороге от получаса до часа драгоценного времени.

«Хорошее подспорье для спецслужб»

К сожалению, порой промедление грозит не просто звонками возмущенных клиентов. Как никто это понимают работники скорой медицинской помощи.

Нередко каретам скорой помощи трудно проехать не только по дворам жилых домов, но и по главным городским магистралям. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Одна из наших главных сложностей для работы – это заставленные дворы и парковки возле жилых домов», - объясняет заместитель главного врача станции скорой медицинской помощи города Нижнего Новгорода Татьяна Хуцидзе. -Если мы не можем подъехать к дому, то бригаде приходится идти пешком вместе со всей тяжелой аппаратурой. А если нужна госпитализация, то приходится весь этот путь проделать вместе с эвакуированным пациентом – тащить его на руках или на носилках.

Впрочем, нередко каретам скорой помощи трудно проехать не только по дворам жилых домов, но и по главным городским магистралям. И виной всему – брошенные вдоль обочин дороги машины.

- Автомобили, припаркованные по обочинам дорог, сильно сужают пространство. Иногда они оставляют только по одной полосе в каждую сторону, - поделилась Татьяна Хуцидзе. –В случае возникновения транспортного затора, проехать вообще невозможно. А если сзади выстроились автомобили, то даже нельзя сдать назад и подобраться по другому пути.

Создание организованных парковок в городе стало бы хорошим подспорьем для работников скорой помощи.

- Конечно, это бы облегчило работу скорой помощи и жизнь горожан. Потому что люди, которые передвигаются на собственных автомобилях, тоже должны иметь возможность где-то их оставить, - уверена Татьяна Хуцидзе. – Если будут сделаны парковки, то не надо будет бросать автомобили вдоль обочин с опасностью его эвакуации или повреждения. С другой стороны, пространство, по которым двигаются автомобили, в том числе скорой помощи, станет более широким и свободным. Даже если будет затор, то будет возможность переместиться на обочину и пропустить машину скорой помощи.

Со схожими проблемами сталкиваются и работники МЧС. Только в случае со спасателями имеют значение еще и габариты их машин.

Развернуться на таких машинах в наших заставленных автомобилями дворах – задачка не из легких. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- Припаркованные вдоль дорог автомобили создают сложности, в основном, при развертывании спецтехники, - пояснил начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС по Нижегородской области Михаил Оленев. - Это высотная техника, где помимо автомобилей, необходима установка аутригеров, что увеличивает ширину нашего транспортного средства почти в два раза. Из машины выдвигаются специальные устройства, которые необходимы для тушения пожара в высотном здании: это автолестница, коленчатый подъемник. При ширине проезда 4-5 метров, если рядом с многоэтажным зданием будет припаркован автомобиль, то наша высотная машина не сможет произвести развертывание для выдвижения автолестницы или коленчатого подъемника.

В случае со спасателями имеют значение еще и габариты их машин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стоит отметить, что машины у спасателей действительно огромные – КамАЗы и Уралы. Развернуться на них в наших заставленных автомобилями дворах – задачка не из легких.

- Есть несколько сценариев в такой ситуации. В рамках подготовки к Чемпионату Мира по футболу 2018 в главном управлении были поставлены маневренные пожарные мотоциклы, позволяющие оперативно добраться к месту пожара. Правда, действуют они только летом, - рассказал Михаил Оленев. - В остальные сезоны есть соглашение об эвакуации транспортных средств, которые мешают проезду пожарной техники. Ну а если оперативно туда добраться не получается, то приходится идти пешком к очагу пожара. В этом случае рукавные линии прокладываются от того места, где остановился пожарный автомобиль. Последующие подразделения ищут иные пути подъезда и объезда.

«Чем больше машин в центре – тем хуже для туристов»

Мало кто задумывается об этом, однако поставленные вдоль обочин автомобили не только серьезно осложняют работу городских служб, но и отрицательно влияют на всю городскую жизнь. Взять хотя бы экологию или туристическую отрасль. Приехав в исторический центр любой турист увидит, прежде всего, десятки автомобилей всех мастей. Разглядеть за ними архитектурные жемчужины города получится не сразу.

- Количество автомобилей в городе столь велико, что парковка – это уже не способ зарабатывания денег частным или государственным структурам. Это возможность регулировать трафик в городе, - уверен президент Приволжской Ассоциации рестораторов Александр Котюсов. – Надо понимать, что чем больше машин в центре, тем хуже воздух. Да и просто это некрасиво, когда все забито машинами. Теперь, что касается бизнеса – приведу пример с улицей Рождественской и улицей Костина, где есть наши рестораны. Люди хотят приехать пообедать, но не могут нигде припарковаться, потому что огромное количество машин, которые там встают утром, а уезжают вечером. А при наличии платной парковки, люди будут твердо знать, что здесь они смогут припарковать свою машину. Уверен, что в этом случае количество гостей в ресторанах увеличится. Однако введение платных парковок должно сопровождаться системой льгот для резидентов, для жителей многоквартирных домов. У них обязательно должны быть льготы.

Вся сеть платных парковок заработает с нового года. Фото: Василий КРОТОВ

С мая парковка на улице Рождественской уже стала платной. Эта мера позволит не только отрегулировать движение личного транспорта по улице, но и дает возможность обкатать систему на территории города.

Так, оплатить парковку можно будет с помощью смс, мобильных приложений, паркоматов, автоматических касс и в личном кабинете на информационном парковочном портале Нижнего Новгорода.

- Деньги с платных парковок пойдут на развитие дорожной сети города. Кроме того, это решение снизит нагрузку на городские улицы, упорядочит парковочное пространство, повысит безопасность дорожного движения, - подчеркнул первый заместитель мэра Илья Штокман.

Некоторые рестораны, расположенные на улице Рождественской, уже заявили о своей готовности оплачивать парковку для своих клиентов, в то время как для работников планируется ввести абонементы.

На примере этой точки городские власти намерены тщательно проработать все механизмы внедрения платных парковок. Позднее они должны распространиться на все остальные 119 парковочных площадок.

КСТАТИ

Топ-10 самых загруженных трасс в Нижнем Новгороде:

*Казанское шоссе,

* проспект Гагарина

* улица Ужгородская,

*Борский мост,

* Мызинский мост

* Сормовское шоссе

* Московское шоссе

* Площадь Лядова

*Площадь Горького

* Улица Ванеева