В Нижнем Новгороде спасли парня, который хотел прыгнуть с Мызинского моста.

Спасатели отговорили молодого человека от страшного поступка. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде спасли молодого человека, который хотел прыгнуть с Мызинского моста. Инцидент произошел в пятницу 23 июля: около 10 утра в дежурную часть МЧС поступила информация о том, что парень перелез за перила и уже вот-вот готов сигануть вниз. Спасатели немедленно отправились на место происшествия.

Психолог МЧС отправился на переговоры с молодым человеком, а внизу, на реке, на всякий случай дежурили спасатели на катере. К счастью, все закончилось хорошо, и помощь экипажа на воде не потребовалась.

«В 10:27 молодой человек был снят с моста силами пожарных и сотрудников полиции. Доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

После случившегося парню была оказана индивидуальная психологическая помощь специалистами МЧС.