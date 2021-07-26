Они же тоже люди: Глеб Никитин, Юрий Шалабаев и Олег Беркович прокатились с шаурмой на ретро-трамвае Фото: СОЦСЕТИ

"Ничто человеческое им не чуждо" – с такими заголовками распространилась по социальным сетям Нижнего Новгорода фотография, на которой собрались губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и министр культуры региона Олег Беркович. Нижегородцы принялись активно комментировать это "событие". Но почему? Увидеть представителей нашей власти в сети не в диковинку. А вот увидеть их с шаурмой и в трамвае – уже что-то новое.

В своём Инстаграм Олег Беркович рассказал:

– Тест нового красавца ретро-трамвая. Очень классный. Будет скоро ходить по городскому кольцу. Проехали целиком. На обед у нас сегодня легендарная шаурма со Средного. До и после трамвая – обход объектов подготовки 800-летия.

– Так обычно и простенько, приятно даже посмотреть, – прокомментировала фотографию, размещённую ВКонтакте, нижегородка.

Единомышленников девушки собралось совсем немного, но всё же они были:

– Есть фраза: будь проще – и люди потянутся. Молодцы, – поддержал другой пользователь.

Остальным нижегородцам, чьё число существенно преобладает, фотография по душе не пришлась. Большинство высказали претензии к отсутствию масок у Глеба Никитина, Юрия Шалабаева и Олега Берковича, другие не поверили в подлинность происходящего на фото – по их мнению, это постановка, – третьи вновь зацепились за целесообразность покупки ретро-трамваев к юбилею Нижнего Новгорода в 2021 году. Кто-то вообще не понял, как можно есть шаурму? А если есть, то где вкуснее: на Средном или всё-таки в другом месте?

Некоторые шутки можно отметить как вполне удачные:

– А фотографирует их министр здравоохранения Мелик-Гусейнов? Его только не хватает.

Напомним, ранее мы рассказывали, что первый нижегородский ретро-трамвай вышел в свой первый рейс на маршрут №2 Нижнего Новгорода вчера, 25 июля.

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