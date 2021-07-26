Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 26 июля 2021 года: Сотрудников гостиниц и сервисов доставки в регионе обязали прививаться

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 26 июля 2021 года: Сотрудников гостиниц и сервисов доставки региона обязали прививаться Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 534 случая новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заболевших в области почти достигло 137,5 тысячи человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 137 335.

Число выздоровевших в том числе растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 125 134 человека. За последние сутки выписали 489 нижегородцев.

К сожалению, с болезнью за сутки не справились 28 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 4 901 житель региона.

Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Долгое время показатели заражения уверенно шли на спад, не превышая +150 человек в сутки. Иногда их было даже меньше 100. Но за последние два месяца обороты заболеваемости значительно возросли.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Напомним, вчера в Нижегородскую область поступило ещё 9 540 доз вакцины ЭпиВакКорона.

А также сотрудников гостиниц и сервисов доставки в регионе обязали прививаться.

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