Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 25 июля 2021 года: Почти 694 тысячи нижегородцев привились от COVID-19 Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 533 случая новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заболевших в области почти достигло 137 тысяч человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 136 801.

Число выздоровевших в том числе растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 124 645 человек. За последние сутки выписали 487 нижегородцев.

К сожалению, с болезнью за сутки не справились 27 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 4 873 жителя региона.

Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Долгое время показатели заражения уверенно шли на спад, не превышая +150 человек в сутки. Иногда их было даже меньше 100. Но за последние два месяца обороты заболеваемости значительно возросли.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Напомним, почти 694 тысячи нижегородцев уже привились от коронавируса. Тем временем в медучреждениях региона осталось менее 15 тысяч доз вакцины.

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