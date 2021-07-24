Семейную драму "Мать" снимают для Голливуда в Нижегородской области. ФОТО: Александр Инешин

В Нижегородскую область вновь нагрянули съёмки кино. На этот раз они затронут не областной центр, а глубинку региона. Кинокомпания MindRec, которая выпустит фильм "Мать", выбрала локацию для съёмок в селе Кириллово Краснобаковского района на севере Нижегородской области. В частности, киношники задействовали Музейно-туристический комплекс "Кирилловская усадьба". А самое примечательное, что об участии картины в престижном фестивале Голливуда уже существуют договорённости! Информацией о проекте поделился исполнительный продюсер фильма Александр Инешин.

Съёмки проходят в селе Кириллово на севере Нижегородской области. ФОТО: Александр Инешин

– К слову сказать, в 2019 году кинокомпания MindRec уже побывала в Голливуде с другим фильмом, завоевав тогда приз в номинации "Лучшее кино на иностранном языке" на Los Angeles International Underground Film Festival, – обратили внимание создатели фильма "Мать".

Итак, кинолента расскажет о нелёгкой судьбе русской женщины из деревни.

Сюжет киноленты основан на реальных событиях. ФОТО: Александр Инешин

– Уверен, что наша история никого не оставит равнодушным, – заявил режиссёр картины Александр Лукьянчук. – Мы верим, что фильм "Мать" напомнит зрителю о важном, изменит жизнь к лучшему. И даже если он просто сподвигнет его позвонить маме, это будет большая победа.

Фильм "Мать" снимает кинокомпания MindRec. ФОТО: Александр Инешин

Создатели фильма рассказали, что сюжет основан на реальных событиях и строится вокруг семьи одного успешного бизнесмена, вернувшегося в родительский дом. На пороге его встретит престарелая мать. Глубоко в её душе засела обида на сына, который не приезжал и даже не звонил. Их общение строится холодно, а масла в огонь подливает ссора главного героя с пьющим родным братом, который так и остался на иждивении. Матери тяжело переживать склоку сыновей. Кто прав, кто виноват – становится понять всё сложнее в семейном треугольнике.

Создатели уверены, что их картина никого не оставит равнодушным. ФОТО: Александр Инешин

Сценарист Александр Инешин также исполнил одну из главных ролей в фильме "Мать". Вместе с ним на актёрской площадке работают Заслуженный работник культуры РФ Мария Рымина и Олег Костров. Отмечено также, что в кино дебютировали нижегородские школьники Кирилл Балякин и Егор Румянцев.

Закрытые показы новой российской киноленты "Мать" пройдут в нескольких городах страны осенью 2021 года. Затем, весной 2022-го, фильм отправится покорять российские и международные кинофестивали.

Фильм "Мать" будет участвовать в престижном фестивале Голливуда. ФОТО: Александр Инешин

Напомним, последнее время немалое число фильмов снималось Нижнем Новгороде, в том числе совсем недавно прошёл фестиваль кино "Горький Fest".

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