За мир на земле

Фото из альбома «Севастополь – Пирей, 1986 г.»

В последнее воскресенье июля отмечается День Военно-морского флота. Этот праздник близок и арзамасским приборостроителям, которые в 1980 году взяли на себя шефство над гвардейским ракетным крейсером «Москва», до 1996 года именовавшимся «Слава».

По традиции в День ВМФ делегация АО «АПЗ» посещала праздничные мероприятия в Севастополе. В этом году в связи с ограничениями из-за коронавирусной инфекции массовые торжества отменены. Но заводчане помнят исторические вехи дружбы с моряками, гордятся современными.

Фото из альбома «Севастополь – Пирей, 1986 г.»

В истории крейсера есть немало страниц, связанных с визитами в иностранные государства. Одному из таких посвящен целый фотоальбом, который моряки передали в музей истории Арзамасского приборостроительного завода: «Севастополь – Пирей, 1986 год».

35 лет назад флагман Черноморского флота посетил с визитом Грецию. Командующие боевыми флотами провели официальные приемы, пресс-конференции для греческих СМИ. Состоялись встречи советских моряков с греческими, а также с общественностью. Личный состав корабля побывал на экскурсиях в Акрополе, Парфеноне, музеях Афин, на судоверфи и табачной фабрике. В свою очередь, советский корабль посетили более 12 тысяч местных жителей, которые оставили 630 положительных отзывов.

Фото из альбома «Севастополь – Пирей, 1986 г.»

Каждый член экипажа отчетливо понимал, что безупречное поведение, образцовый внешний вид, тактичность и культура в обращении, преданность делу – вот те основные качества, по которым жители города Пирей будут судить о советском человеке.

«Наш визит в Грецию является свидетельством того, что мы проводим мирную политику, которая должна способствовать развитию добрососедских отношений между государствами», – написано в альбоме по итогам визита.

Людмила Фокеева.