Инструмент по штрихкоду

Сразу в нескольких цехах АО «АПЗ» ведутся работы по автоматизации выдачи инструмента. О значимости данного процесса и особенностях реализации – в интервью с начальником отдела бизнес-анализа Романом Ляпиным.

– Обновленный БИХ в цехе №56: рабочий запрашивает инструмент, предъявляет персональную карточку со штрихкодом, сотрудник БИХа его сканирует, находит нужную позицию, считывает ее код. Все данные автоматически фиксируются в системе MFG/Pro. И никаких записей в журналах. Насколько оптимизирован этот процесс?

– Среднее время обработки одного обращения за инструментом сократилось на 55% – с 4,4 минуты до 2. Появилась возможность сбора статистики по обороту номенклатуры БИХа, что позволит планировать закупку или изготовление оснастки силами предприятия. Уменьшилось время производства деталей из-за сокращения ожидания инструмента и оснастки. Годовой экономический эффект только по цеху №56 составил 465 тыс. рублей.

– Где еще ведется такая работа?

– На данный момент мероприятия по автоматизации БИХа полностью завершены только в цехе №56. На финишной прямой 54-й, там уже провели всю подготовительную работу – оборудовали помещение, провели учет инструмента и сейчас поэтапно переходят на новый формат. Реализуются мероприятия в цехах №№53 и 64. На этапе согласования находятся проекты по цехам №№50 и 65.

– В чем особенности реализации проектов по Бережливому производству в бюро инструментального хозяйства?

– Современное производство требует высокой оснащенности приспособлениями, пресс-формами, моделями, штампами, режущими, измерительными, вспомогательными инструментами. На нашем предприятии используется технологическая оснастка сотен тысяч наименований, от качества которой и своевременности обеспечения ею рабочих мест зависят результаты производства предприятия в целом. Поэтому важна оперативность.

– Что лежит в основе автоматизации работы БИХов?

– Первое – это адресное хранение. Каждое приспособление, каждая единица номенклатуры имеет свое четкое место хранения, которое прописано, обозначено и занесено в систему MFG/Pro. Не нужно думать, куда что положить. Все определено системой.

И второе – это система штрихкодирования. Каждая единица оснастки и каждый сотрудник цеха имеют свой уникальный штрихкод, по которым фиксируется выдача и возврат инструмента. То есть процесс этот стал прозрачным, позволяющим систематизировать и анализировать данные по расходу инструмента.

– А как началась эта работа на предприятии?

– В 2019 году мы проанализировали работу подразделений на предмет ручного заполнения журналов. Выявили, что сотрудники задерживаются на работе, чтобы заполнять журналы, которые дублируют друг друга, в ряде случаев данные переписываются из программы MFG/Pro. Значительный объем ручного заполнения журналов присутствует и в БИХ цехов. Задумались над оптимизацией этого процесса.

Инструмент по штрихкоду

– Кто задействован в реализации мероприятий?

– Помимо самого цеха активно участвуют сотрудники СГТ – шифруют номенклатуру, ОИС – работают с программным обеспечением, службы главного инженера – при необходимости выполняют строительно-монтажные работы, изготавливают стеллажи. Специалисты

ОБА разрабатывают мероприятия, выстраивают взаимодействие между всеми подразделениями и курируют реализацию проекта. Поддержку этой деятельности оказывает генеральный директор Андрей Капустин и директор по производству Алексей Телегин.

– Что в ближайшем времени по бережливому производству планируется на предприятии?

– Мы продолжаем прием заявок на конкурс по улучшению производственной системы АПЗ. Поступило около 20 предложений от самых активных участников. До начала августа еще есть время, приносите свои заявки в ОБА. Лучшие пройдут в финал, где в очном формате авторы расскажут о своих предложениях перед заводской комиссией под председательством генерального директора.

Беседовала Людмила Фокеева.

Фото Елены Галкиной.

Справка

Бюро инструментального хозяйства цеха (БИХ) отвечает за своевременное и бесперебойное обеспечение рабочих мест основного производства качественной технологической оснасткой и инструментом.