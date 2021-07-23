«Вот почему хорошо иметь много детей»: Дочери помогли Владимиру Кристовскому вытолкать микроавтобус, застрявший в песке на Горе-море

Фото: @vova_kristovskiy

Лидер группы «Уматурман» Владимир Кристовский застрял на машине в песке во время отдыха на Горьковском море. К счастью, он был не один, и большая дружная семья тут же пришла на помощь. Забавной историей артист поделился с поклонниками в своем Instagram.

Музыкант приехал со своими детьми на дачу в Нижегородскую область, куда он с удовольствием наведывается, как только удается выкроить время в плотном графике. На микроавтобусе артист вместе с семейством отправился на пляж, однако ближе к месту назначения автомобиль попал в песчаную западню. Кристовские не растерялись, и глава семейства, держа младшую Тею на руках, помогал другим своим дочерям дружно толкать машину, чтобы водитель смог выехать с трудного участка. Под возгласы «Вперед, толкай!» автомобиль удалось освободить и отогнать. Кто-то из присутствующих заснял происходящее на телефон - так короткий видеоролик появился на странице музыканта.

«Вот почему хорошо иметь много детей», - пошутил Владимир.

Ниже подписчики высказались по поводу того, что в семье Кристовских все в порядке с чувством юмора. Некоторые даже шутили в ответ:

- Оказывается, и правда пригодятся не только пульт поднести! – написала @evgeniyajenechka.

- Они, видимо, для этого и приехали, - заметила ниже @larisa.moskvitina17.

- А за рулем сын? – в шутку спросила @koza_i_7kozlyat.

В целом комментаторы пришли к общему мнению, что иметь семью – хорошо, особенно большую и дружную.

- Тот случай, когда «Папа смог!» Молодцы! такая семья — это мечта, - считает @stihbery_ru

Напомним, Владимир Кристовский родился в Нижнем Новгороде. Время от времени музыкант посещает родной город – здесь живут его родители. Так, во время визита в Нижний Новгород в январе отец музыканта провел ему небольшую экскурсию по родному городу.