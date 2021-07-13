INTERVALS 2021 в Нижнем Новгороде: основные локации и участники. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Грядущий фестиваль INTERVALS 2021(0+) должен стать самым масштабным в России за всю историю фестиваля. В нем будет задействовано 15 архитектурных площадок в историческом центре Нижнего Новгорода. Рассказываем про основные локации и участников INTERVALS 2021 в Нижнем Новгороде.

- Фестиваль INTERVALS 2021 крайне важен для культуры региона, а в год 800-летия Нижнего Новгорода он станет одним из ключевых мероприятий, - отметил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович. – Особенно важно, что фестиваль остается международным, несмотря на закрытые границы. А благодаря системе «Мультипасс 800» нижегородцы смогут увидеть работы мировых и российских медиахудожников с соблюдением всех мер безопасности.

Этот фестиваль станет финалом летних мероприятий, посвященных 800-летию Нижнего Новгорода.

- В этом году фестиваль пройдет на рекордном для нас количестве локаций, - отметил генеральный директор студии dreamlaser Андрей Тубольцев. – Крупнейшим среди них площадка Нижегородской ярмарки. На фестивале выступят художники из Франции, Великобритании и других стран.

Уже известно, что в рамках проведения фестиваля также запланирована образовательная и музыкальная программа. В дни проведения фестиваля будут задействованы как уличные объекты, так и закрытые помещения.

Уличные инсталляции

- Нижегородская ярмарка, Главный ярмарочный дом — Antimotion, Illuminarium 3000, Hilights.studio — проекционные инсталляции на фасад;

- Бывшая фабрика «Маяк» — XZALT, Pitch, коллаборация dreamlaser + Илья Гильманов — видеомэппинги на фасад;

- Метромост — Hypnotica (Азербайджан), dreamlaser, Сергей Лободин (Cyber Tiger) — мэппинги на опорах со стороны улицы Черниговской;

- Телебашня — Lite Light — интерактивная инсталляция, которой смогут управлять сами зрители;

- Кремль, ландшафтный амфитеатр — Boris Vitazek (Словакия) — инсталляция Second Litany, посвященная танцу;

- Нижегородская ярмарка, второй павильон — медиахудожники из отбора опен-колла — мэппинги на фасад

Инсталляции внутри зданий:

- Нижегородская ярмарка, первый павильон — Nonotak (Франция) — новая пространственная инсталляция в авторском стиле медиахудожников, которая охватит всю площадь локации;

- Гербовый зал Главного ярмарочного дома — Radugadesign — спецпроект «Генеративная Галерея» с работами известных медиахудожников со всего мира;

- Бывшая фабрика «Маяк» — dreamlaser — пространственная инсталляция;

- Речной вокзал — Stain — пространственная инсталляция и AV-перфоманс Overlogic;

- Красные казармы (2 этаж) — United visual artists (Великобритания) — пространственная инсталляция;

- Красные казармы (3 этаж) — Sila Sveta — инсталляция, построенная на иллюзиях с помощью зеркал и современных технологий;

- Кинотеатр «Рекорд» — Kuflex — красочная, интерактивная инсталляция;

- Филармония — Виктор Поляков — кинетическая зеркальная скульптура с использованием лазеров;

- Мультимедиа-арт-пространство ЦЕХ* — Radugadesign — аудиовизуальный перфоманс «7», посвященный восприятию цвета и звука и их воздействию на человека.