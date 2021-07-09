Погода в Нижнем Новгороде в выходные 10-11 июля 2021: Жара до +31 и грозы Фото: Валентина ВАГАНОВА

Только нижегородцы вздохнули с облегчением, когда на смену аномальной жаре в конце июня пришла теплая и облачная погода, как предстоящие выходные вновь решили порадовать жителей региона жаркими и солнечными днями. Однако, дожди и грозы могут немного подпортить планы. Рассказываем, какой будет погода в Нижнем Новгороде 10-11 июля 2021.

- Днем в субботу, 10 июля, воздух прогреется до +31 градуса, - прогнозируют синоптики. – Однако уже в первой половине дня в Нижнем Новгороде и местами по Нижегородской области по прогнозу ожидается дождь и даже грозы. К вечеру в регионе уже вновь установится солнечная погода без осадков. В ночные часы будет чуточку прохладнее – столбики термометров опустятся до +24 градусов. В течение дня ожидается тихий ветер, он сменит два направления: северо-западный ветер ожидается утром и ночью, а северный– днём и вечером.

- В воскресенье, 11 июля 2021 года, погода весь день будет ясной и солнечной. Ночью похолодает до +20, однако уже к 9 утра воздух прогреется до +27 градусов, - обещают синоптики.

Кстати, такая погода сохранится минимум до понедельника в Нижнем Новгороде и Нижегородской области. В понедельник ожидается солнечная погода без осадков, а температура воздуха прогреется до +29 днем. Поэтому отдых на свежем воздухе или купание в специально оборудованных для этого местах и пляжах можно запланировать на предстоящие выходные, чтобы успеть до прихода в регион очередных дождей и гроз.