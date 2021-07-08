Под Нижним Новгородом загорелся завод по изготовлению пеллет

Под Нижним Новгородом загорелся завод по изготовлению паллет Фото:пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

В четверг, 8 июля, в Нижегородской области загорелось двухэтажное здание производственного цеха. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Происшествие произошло в четверг, 8 июля, в 15:35 в производственном цехе по изготовлению пеллет. Он находится по Уренский м.о., г. Урень, ул. Механизаторов, д. 45.

Как сообщили в ведомстве, пожар произошел в двухэтажном здании размером в плане 50х40, а к 16:10 пожар удалось локализовать на площади 500 квадратных метров. В 17:28 пожар полностью ликвидировали.

Из здания эвакуировали 25 человек, детей среди них не было. По предварительной информации, никто не пострадал.

Напомним, что крупный пожар в банном комплексе на Гребном канале в Нижнем Новгороде полностью ликвидировали в воскресенье, 4 июля. Происшествие произошло в элитном банном комплексе на Гребном канале, который состоял из 12 «плавучих» домиков с бассейном, баром и рестораном. Так, в 19:37 пожар локализовали на площади 300 квадратных метров. Окончательно ликвидировать последствия пожара удалось только в 21:44.

Так, банный комплекс загорелся на Гребном канале 4 июля. Пожар распространился очень быстро, ему присвоили второй номер сложности. На место сразу прибыли 5 единиц техники и 20 человек личного состава МЧС.

Также, один человек погиб при пожаре в нежилом доме в Нижнем Новгороде 30 июня. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Как заявили в региональном ГУ МЧС России, в результате пожара погиб один человек – его личность, как и причина пожара, на данный момент устанавливаются.