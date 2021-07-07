Будут лечить: похитивший 6-летнего мальчика нижегородец страдает от психического расстройства

мужчина увел мальчика в другую часть города Фото: СОЦСЕТИ

35-летний ранее судимый нижегородец, который увел 6-летнего мальчика с детской площадки, скорее всего, отправится на принудительное лечение в психиатрическую клинику. К таким выводам пришли медики, изучив результаты психолого-психиатрической экспертизы подозреваемого. Расстройство психики, которое было выявлено у мужчины, необходимо лечить. В скором времени состоится заседание суда, в ходе которого будет принято решение о применении принудительных мер медицинского характера. По какой причине это вероятно опасное психическое расстройство не было выявлено раньше, и мужчина спокойно разгуливал по городу – пока неясно. Тем не менее, после случившегося, внимания к нему будет больше.

Как произошло похищение?

Утром 17 мая 6-летний Артем В. вышел погулять на детскую площадку на улице Заломова. Позднее к нему подошел незнакомый мужчина и предложил погулять с собачкой. Ребенка не пришлось долго уговаривать, и они оба решили пройтись по городу. К вечеру мальчик не вернулся домой, и его мама забеспокоилась, ведь уже стемнело, а Артема нигде нет. Женщина обошла детскую площадку, расспросила прохожих. Кто-то из них рассказал, что похожего мальчика уговорили поехать на речку искупаться и усадили в машину. Как только женщина заявила о пропаже, полицейские и волонтеры сразу же организовали поисковые мероприятия. К поискам подключился и папа Артема, приехавший из деревни Афонино. Добровольцы распространяли ориентировки, проверяли записи камер видеонаблюдения, размещенных на близлежащих зданиях. Одна из этих камер записала, как мальчик уходит с каким-то мужчиной в неизвестном направлении. По факту исчезновения дошкольника возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Это вовсе не значило, что ребенка, скорее всего не найдут живым, но таков порядок.

Мальчика нашли живым

Ночью 18 мая мальчика и его попутчика нашли в другой части города – в Сормовском районе. Судя по записям камер, ребенок весь день бродил по городу в компании незнакомца. Когда Артема встретили на улице Свободы, он был напуган и плакал. Продолжительная прогулка явно не понравилась мальчику. Стражи порядка сразу же заподозрили, что подозреваемый мог совершить противоправные деяния с малолетним. Мальчика тщательно осмотрели. К счастью, следов насилия замечено не было, но потребовалась психологическая помощь. В связи с этим ребенка временно поместили в реабилитационный центр.

О личности подозреваемого

Как оказалось, Артема увел с площадки 35-летний Павел С., у которого нет ни работы, ни даже постоянного места проживания. Мужчина был судим за преступления против собственности. По информации следователей, в день происшествия мужчина был пьян. Алкогольное опьянение вместе с психическим расстройством, на самом деле, могли привести к более трагичным последствиям.

Как рассказал сам Павел на допросе, с Артемом они познакомились накануне случившегося. Мальчику понравилась собака мужчины, и они договорились погулять с питомцем. Казалось бы, ничего такого, просто прогулка. Но незнакомец не сообщил родителям мальчика о своих намерениях, не получил их согласия, увел ребенка далеко от дома и провел с ним более 12 часов. Сложно представить, что происходило с мальчиком все это время, удалось ли ему отдохнуть, пообедать и поужинать в эти часы.

В связи с тем, что ребенок был найден живым, уголовное дело, которое в настоящее время передано в суд, велось уже по части 2 статьи 126 УК РФ – похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего.