Жара возвращается: Стало известно, когда снова потеплеет в Нижнем Новгороде

теплая погода сохранится в Нижнем Новгороде Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Зонты и дождевики нижегородцам в ближайшие дни не пригодятся, а вот вентиляторами, солнцезащитными кремами и головными уборами стоит запастись. На этой неделе в регионе установится ясная, жаркая и сухая погода. Как сообщает портал Гисметео, уже с 6 июля температура воздуха будет идти по нарастающей. В течение дня столбик термометра будет показывать +23…+26 градусов, а ночью в районе +14. Уже на следующий день, 7 июля, будет теплее - +24…+27, северо-восточный ветер сменится на восточный, скорость его составит до 7 метров в секунду. Ночью ожидается до +15 градусов Цельсия.

В четверг и в пятницу будет заметно жарче – до +30 днем и +18…+20 ночью. Порывы северо-западного ветра будут достигать 10 метров в секунду. В последний день рабочей недели будет облачно, но жара так и не уйдет. В субботу, 10 июля, при температуре воздуха до +31 ожидаются грозы и малооблачная погода. В воскресенье +30 днем и +21 ночью, переменная облачность, возможен небольшой дождь.

Всю неделю атмосферное давление будет в границах нормы – 757-760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха – 55-68%, ультрафиолетовый индекс в пределах умеренных значений.

Отметим, что дожди сохранятся и на следующей неделе, до среды температура воздуха будет не выше +28 по Цельсию. Очередное потепление до +31 синоптики прогнозируют в следующий четверг.

Ранее «Комсомолка» писала, что июль в Нижегородской области будет облачным и дождливым.