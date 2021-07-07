Жарить шашлыки и жечь ароматические свечи: Екатерина Одинцова призналась, как проведет это лето

Пока что Екатерина Одинцова не планирует отдыхать на море. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Пляжный отдых, путешествие в горы или поездка на дачу с семьей. Телеведущая и владелица PR-агентства Екатерина Одинцова рассказала о планах на лето в своем блоге в Instagram.
Экс-нижегородка пожаловалась, что в этом году может остаться без заграничных курортов и отдыха у моря. Однако сильно унывать Екатерина Одинцова не стала, ведь и в родной стране есть места, где можно хорошо и с пользой провести время.
- Тем более на даче, а не в городе, - подчеркнула телеведущая и опубликовала список уже запланированных дел.
Например, Екатерина Одинцова хочет изучить окрестности Подмосковья, где у неё находится дачный участок. В первую очередь, она заинтересована в том, чтобы найти лучшие водоёмы и пляжи, где можно безопасно и комфортно покупаться и позагорать всегда, когда позволяет погода. Также в планах у телеведущей есть поиск хороших открытых кафе.
- Хочу есть местные ягоды и фрукты, ходить босиком по траве и песку, - перечисляет свои планы Екатерина Одинцова.
И, конечно же, какой дачный отдых без приготовления шашлыков и домашнего лимонада, а также без вечеров на террасе.
- Хочу жечь ароматические свечи и хотя бы раз встретить рассвет на росистом лугу! – подытожила телеведущая.
В своей публикации Екатерина Одинцова интересуется и планами на лето, которые составили её подписчики.
- Катюша, очень с Вами согласна. У нас тоже этот год увы без приятных отъездов, но мы радуемся даче, тому что есть: чай в беседке из самовара, холодный компот из ягод с куста, чтение книг, сидя в кресле в тенёчке, - рассказала Ирина Руппель.
- В сложившейся ситуации решили с семьей освоить новый вид отдыха - турпоход. Сегодня едем за палаткой и спальными мешками, - отметила другая подписчица с ником «chriss_baker».
Кстати, в комментариях звезда российского тенниса Евгений Кафельников позвал телеведущую в Майями, но Екатерина Одинцова отказалась, сказав, что в сентябре поедет на Мальдивы.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!