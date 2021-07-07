Список партии «Новые люди» на выборах в Госдуму возглавили Алексей Нечаев и Сардана Авксентьева.

Партия «Новые люди» выдвинула федеральный список кандидатов для участия в выборах депутатов Госдумы. Его возглавили лидер партии Алексей Нечаев и его советник, бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева. Такое решение было принято на третьем съезде партии, состоявшемся в Москве 4 июня 2021 года.

Одновременно с этим были выдвинуты кандидаты по 37 территориальным группам – в общей сложности, 239 кандидатов. Еще 215 кандидатов партия выдвинула по одномандатным округам.

- Выборы 2021 года будут сложными, но конкурентными, - считает лидер партии Алексей Нечаев. - Мы переходим в новый этап политической борьбы, в котором мы еще не участвовали. «Новые люди» ничего не боятся, очень быстро всему учатся. В прошлом году на втором съезде мы выдвинули кандидатов в городские думы и региональные заксобрания. Мы очень мощные кампании провели и в четырех регионах прошли в заксобрания. Мы стали партией, которая не прячется от людей, а которая идёт к людям. Это в России не принято. Многих наших кандидатов вы знаете в лицо. Наши кандидаты - это люди очень профессиональные. Они уже делают многое для регионов, в которых живут.

Рустам Досаев обратил внимание на динамичный рост числа сторонников партии в стране и в нижегородском регионе.

Стоит отметить, что благодаря опыту прошлого года партии удалось открыть отделения более чем в 75 регионах и создать более 600 избирательных штабов в разных городах страны. На сегодняшний день десятки тысяч активистов партии готовы вести вести избирательную кампанию на самом высоком уровне.

- Именно партия «Новые люди» может помочь людям вернуть прямой равноправный диалог с властью, - отметила Сардана Авксентьева. – Сейчас наши чиновники превратились в космонавтов, которые оторвались от земли и смотрят на нас через иллюминатор дорогих автомобилей. Я совершенно уверена, что люди ждут перемен. И мы с вами должны стать катализаторами решения всех проблем людей. Власть должна быть скромной, власть должна быть уважительной по отношению к своему народу. У нас с вами получится оправдать доверие людей.

Съезд получился ярким и показательным.

Уже известно, что партия «Новые люди» будет участвовать не только в выборах в Государственную думу, но и в региональных избирательных кампаниях. В частности, в сентябре кандидаты партии станут участниками выборов более чем в 30 заксобраний и шести городских советов.

- Съезд получился ярким и показательным, ведь многие поддерживают наши идеи, -признался делегат съезда от нижегородской области секретарь регионального отделения партии Михаил Холин.

В свою очередь, один из лидеров регионального списка партии «Новые люди» в Нижегородской области Рустам Досаев обратил внимание на динамичный рост числа сторонников партии в стране и в нижегородском регионе.

Сардана Авксентьева: "Именно партия «Новые люди» может помочь людям вернуть прямой равноправный диалог с властью"

- Мы видим, что ожидания людей на перемены в политике должны оправдаться. Новые люди и новые идеи очень нужны нашему обществу, - считает Рустам Досаев. - В нашей области партия готовится к будущим выборам. Как мы заявляли ранее, представители партии будут представлены во всех округах на выборах в Государственную думу и региональный парламент. На съезде в Москве утверждены кандидаты в региональную группу, а также по одномандатным округам в Госдуму. Нам вместе предстоит сделать жизнь в нашей области лучше в интересах людей, ведь люди важнее.

КОНКРЕТНО

На официальной страничке ВКонтакте партии «Новые люди» в Нижегородской области опубликован список утвержденных съездом кандидатов:

Региональная группа кандидатов по Нижегородской области:

1. Михаил Николаевич Холин.

2. Рустам Абдулкадерович Досаев.

3. Анна Сергеевна Чередниченко.

4. Кирилл Сергеевич Мурыгин.

5. Анастасия Сергеевна Смирнова.

Список кандидатов по одномандатным округам Нижегородской области:

Анна Сергеевна Чередниченко, Нижегородская область, Нижегородский одномандатный избирательный округ №129.

Юлия Николаевна Гусякова, Нижегородская область, Приокский одномандатный избирательный округ №130.

Рустам Абдулкадерович Досаев, Нижегородская область, Автозаводский одномандатный избирательный округ №131.

Кирилл Сергеевич Мурыгин, Нижегородская область, Канавинский одномандатный избирательный округ №132.

Михаил Николаевич Холин, Нижегородская область, Борский одномандатный избирательный округ №133.