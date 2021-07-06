Убил хозяйку и поджег дом: 19 лет тюрьмы дали лже-строителю, устроившему кровавую расправу на Бору. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Нижегородской области вынесли приговор подозреваемому в совершении жестокого убийства на Бору в сентябре 2020 года. Напомним, тогда бывший работник заявился в дом к хозяйке, нанявшей его. Вспыхнувшая между ними ссора закончилась трагедией.

- Как удалось выяснить следователям, еще в мае 2020 года потерпевшая договорилась с подсудимым о выполнении строительных работах на придомовой территории, - рассказали в СУ СКР по Нижегородской области. – Тогда же она передала ему 97 тысяч рублей в счет оплаты материалов и аванса. Однако вплоть до сентября к строительным работам он так и не приступил, при этом не вернув деньги. Это и послужило поводом для ссоры.

В тот день мужчина пришел в дом к 50-летней хозяйке на улице Максима Горького на Бору. Там из-за невыполненных работ между ними разгорелся конфликт.

Жестокое преступление было совершено еще в сентябре 2020 года. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

- Тогда он ее сначала ударил, а потом убил, - рассказывают следователи. – Сразу после этого он обыскал дом, а потом похитил оттуда все ценные вещи и драгоценности. Их общая стоимость составила около 134 тысяч рублей. Сразу после этого он скрылся с места преступления.

Впрочем, далеко он не ушел. Вскоре он вновь вернулся в дом и чтобы скрыть следы преступления, совершил поджог. Суммарный ущерб от его действий составил 1 миллион 845 тысяч рублей.

- Сейчас в отношении этого гражданина возбуждено сразу несколько уголовных дел, - рассказали в СУ СКР по Нижегородской области. – В том числе по статье «Убийство, сопряженное с разбоем», «Разбойное нападение, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего» и «Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенные путем поджога».

Свою вину в совершении этих преступлений 28-летний мужчина уже признал. Приговором суда ему назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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