Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 6 июля 2021 года: за сутки выявлено 448 новых случаев covid-19 в регионе Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

По данным на 01:00 6 июля 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 126 894 человек. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 448 новых случаев заражения.

Так, число новых выздоровевших пациентов составило 204 человек. Только с начала пандемии коронавирусом переболели уже 117 275 жителей Нижегородской области.

К сожалению, за последние сутки двадцать восемь нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию – таким образом в Нижегородской области установился новый антирекорд по смертности от covid-19 в сутки. Число умерших сейчас составляет 4 319 человека.

Статистика зараженных по коронавирусу на 6 июля Фото: Яндекс

Сейчас наибольшее количество заболевших covid-19 в регионе после Нижнего Новгорода по-прежнему находится в г. Дзержинск (39 новых случаев заражения) и г. Бор (66 новых случаев) , а наименьшее количество зараженных человек – в Первомайском (всего 157) и Спасском районах (211).

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 6 июля 2021 года: за сутки выявлено 448 новых случаев covid-19 в регионе Фото:Коронавирус. Оперштаб Нижегородской области

На данный момент Нижегородская область занимает четвертое место ежедневной заболеваемости covid-19. Первые три места занимают Москва (6 557 новых случаев), Московская область (2 651 новых случаев) и Санкт-Петербург (1 828 новых случаев).

Напомним, что в первом полугодии 2021 года в Нижегородском диагностическом центре диагностировали 747 случаев тяжелой формы пневмонии. Там провели около 11 тысяч КТ-обследований. Кроме того, по результатам исследования, в полтора раза увеличилось число пациентов с легкой степенью поражения легких.