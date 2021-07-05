Погорела на цветах: Нижегородку обманули лже-флористы из интернета

Нижегородку обманули лже-флористы из интернета. ФОТО: Ольга Симонова

То, что мошенники могут обмануть, представившись сотрудниками банка или создать «липовый» сайт пиццерии, нижегородцы уже знали. Однако на днях они покусились на святое – на женскую страсть к цветам. Рассказываем, в чем смысл мошенничества.

Утром 29 июня нижегородка Екатерина М. (имя героини изменено – прим. ред.) сидела у себя дома и от нечего делать листала инстаграм. Тут-то ей и попалась страница лже-цветочного магазина. Букеты поражали своей нежностью и изысканностью. Отвести от них глаз у нижегородки не было сил, руки сами потянулись к телефону.

- Женщина решила заказать себе букет из 51-ой розы, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Его цена составляла 2 600 рублей. Не раздумывая, она оплатила полную стоимость товара. В ответ продавец попросил перейти по ссылке на страницу другого интернет-магазина . Якобы ей должны вернуть часть денег. Однако вместо этого у нее со счета списали еще чуть больше тысячи рублей.

Итого, позарившись на цветы, нижегородка потеряла 3 700 рублей. Только через пару дней до нее дошло, что она стала жертвой мошенников. Тут же она бросилась писать заявление в полицию. Однако отыскать преступников пока так и не удалось.

Напомним, ранее мы писали, что жертвами лже-пиццерии стали десятки нижегородцев. В начале апреля в полицию начали одно за другим поступать заявления от нижегородцев, пострадавших от рук интернет-мошенников. Все они в один голос утверждали, что просто заказали пиццу, а в ответ у них со счетов списывали бешеные деньги. Суммы эти в десятки раз превышали стоимость пиццы. Как оказалось, за всем этим стояли одни и те же люди.