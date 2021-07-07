Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 7 июля 2021 года: Давид Мелик-Гусейнов ответил на самые непростые вопросы о COVID-19 Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 454 случая новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заболевших в области превысило 127 тысяч человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 127 348.

Число выздоровевших в том числе растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 117 522 человека. За последние сутки выписали 247 нижегородцев.

К сожалению, с болезнью за сутки не справились 26 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 4 373 жителя региона. Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Долгое время показатели заболеваемости уверенно шли на спад, не превышая +150 человек в сутки. Иногда их было даже меньше 100. Но за последний месяц обороты заражения снова значительно возросли.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Напомним, в Нижегородской области составили портрет типичного противника вакцинации.

Вместе с тем Давид Мелик-Гусейнов ответил на самые непростые вопросы о COVID-19.

Также стало известно, что в конце июля в регион поступит вакцина КовиВак, а для прохода на массовые мероприятия нижегородцам стали выдавать "Мультипассы 800".

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