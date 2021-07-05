Портрет типичного противника вакцинации составили в Нижегородской области Фото: REUTERS

Социологи составили портрет противника вакцинации в Нижегородской области. Об этом сообщает заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в Instagram.

По результатам голосования выяснилось, что почти 70% относятся к прививке от коронавируса положительно, в то время как 30% - выступают против нее. Министр здравоохранения поделился, что результаты опроса его не удивили.

Кроме того, Давид Мелик-Гусейнов попросил своих коллег-социологов дать собирательный портрет тех, кто высказался против вакцинации. Так, социологи заходили на каждую страницу тех пользователей, кто проголосовал «против», и составляли собирательный портрет, судя по контенту и кругу интересов пользователя.

Из 30% проголосовавших против прививок: 5,9% оказались сотрудники бьюти-индустрии, 5,7% - домохозяйки в возрасте от 22 до 45 лет, но в то же время не беременные и без детей. Другие 5,1% проголосовавших - мужчины от 28 до 35 лет, увлекающиеся автомобилями или «авто-романтики», а следующие 4,4% — несовершеннолетие и 3,8% — беременные и кормящие мамы.

- В Нижегородской области очень сознательные и отвественные люди. Большое спасибо 70% - сказали да! Я уверен, что с таким настроем, мы победим, - подытожил Давид Мелик-Гусейнов в Instagram.

Напомним, что Глеб Никитин получил вторую дозу вакцины от коронавирусной инфекции в воскресенье, 4 июля. Он также отметил, что после первой дозы вакцины чувствовал себя отлично и никаких побочных явлений у него не было.

По словам губернатора Нижегородской области, в регион сегодня поступило 71 400 новых доз вакцин. В ближайшее время их распределят по пунктам вакцинации.

А также стоит отметить, что режим работы пунктов вакцинации в торговых центрах изменится. С 6 июля работа прививочных пунктов будет синхронизирована с графиком торговых центров. Это поможет избежать больших очередей.