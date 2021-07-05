Нижегородский псевдо-садовник выманил у ведущей Первого канала более 400 тысяч рублей

псевдо-садовник, скриншот с видео из Инстаграма Ольги Платоновой

«Обманутый» работник

Смелость, с которой злоумышленники совершают свои деяния, не знает границ. И это лишний раз доказал 29-летний Кирилл из поселка Шатки Нижегородской области. Он не побоялся общественного резонанса и решил обмануть известную телеведущую Ольгу Платонову. Как рассказала сама телеведущая, пандемия помешала приехать ее надежной работнице Гуле из Таджикистана. Времени на раздумья оставалось мало, нужно было срочно искать замену. Через известный сайт по поиску работы женщина решила найти садовника и разместила информацию об этом. На вакансию откликнулся тот самый Кирилл из Шатков, прислал свое фото.

- Ничего особенного: парень как парень – рассказала Ольга, - Я согласилась на его условия и разрешила приехать. Когда он появился, я долго с ним разговаривала. Он сказал, что был бригадиром рабочих на севере, и что его работодатель задолжал ему 2 миллиона рублей. Так сказать, кинул его, когда бедный Кирилл из своих собственных денег выплачивал зарплату своим подчиненным. Мне это показалось странным, но очень нужна была рабочая сила, поэтому я согласилась его оставить работать. Жить он тоже стал у меня.

Начиная с 11 марта, в течение двух месяцев молодой человек исправно работал и успел втереться в доверие. Работодатель стала отправлять его за покупками и с этой целью даже доверила свою машину. Получив расположение хозяйки дома, молодой человек пошел вразнос: взял зарплату вперед на полгода, попросил в долг, начал присваивать деньги, выданные на покупку стройматериалов.

Подтвердившиеся подозрения

Ольга хорошо помнит тот день, когда поняла, что ее обманывают. Подозрение закралось уже давно – деньги уходят, а результата нет. Товары заказаны, а с доставкой какие-то проблемы. Женщина попыталась докопаться до сути и, в очередной раз попросив денег, работник сам себя выдал.

- У него были 20 тысяч рублей наличными, которые я давала, чтобы он рубщикам деревьев заплатил, - продолжила телеведущая. – А тут он неожиданно вспомнил о своем работодателе, который его обманул и не перевел ему зарплату для рабочих, когда Кирилл был бригадиром на севере. Как-то раз он подошел и сказал: «Ура! Мне мой должник отдает деньги - 2миллиона рублей. Дайте мне машину, пожалуйста, чтобы я мог поехать и встретиться с юристом, который едет из Нижнего Новгорода специально в Москву, чтобы заключить мировое соглашение с работодателем по возврату денег». Я разрешила, а следом он у меня попросил еще 30 тысяч взаймы. Хотя на тот момент уже был должен 150 тысяч. Тем не менее, я согласилась его выручить. Только попросила вернуть те 20 тысяч, что уже дала ему на дровосеков. Через пять минут он вернулся и заявил, что у него этих денег нет.

Вскоре телеведущая узнала, что работник без ее согласия воспользовался этими деньгами по своему усмотрению. С этого момента ее доверие он утратил. Она перестала давать ему в долг, одалживать машину и даже отказалась помогать в его проблемах с задолжавшим работодателем. Впрочем, его это не остановило.

- В ту ночь он без спроса взял машину и побил ее. Потом мне пришли штрафы о превышении скоростного режима. Как оказалось, он гонял по Рижскому шоссе, - признается Ольга. – О том, что машина побывала в аварии, я даже не сразу узнала, так как несколько дней провела на съемках своей программы. Мне обо всем рассказали муж и травмированный водитель, которого Кирилл также подменял. Позже пришли и штрафы от ГИБДД.

Подложные заказы

140 тысяч рублей, которые он выманил у телеведущей, это лишь вершина айсберга. Помимо этого, он еще успел наделать немало долгов.

- Действовал он по такой схеме: говорил, что закажет профессиональную шлифовальную машинку для автомобилей, которая мне была нужна. Она стоила 30 тысяч рублей. Я перевожу деньги на его карту, он никакого заказа не оформляет, деньги кладет себе в карман. Потом говорит: «Диван у вас неудобный! Я за свои деньги куплю диван». Мне стыдно, что мои работники за свои деньги покупают. Я говорю - куплю за свои деньги и перевожу ему еще 20 тысяч рублей. Он ничего не купил, деньги снова забрал. Было много таких подложных заказов на хозяйственные нужды – стройматериалы, материал на забор, металл, разные лампы, освещение для камеры. В общей сложности сумма составляет около 300 тысяч рублей.

Суммируя все долги, получаем 440 тысяч рублей, и это только долг перед Ольгой Платоновой. А есть еще и ее работники, у каждого из которых он тоже успел назанимать по 25-30 тысяч рублей.

Есть и другие пострадавшие

Как только телеведущая опубликовала пост в соцсетях, ей поступило множество сообщений от неравнодушных граждан. Как оказалось, Кирилл – личность известная как в родных Шатках, так и за пределами. Одна история невероятнее другой – оставил свою девушку с ребенком и огромным кредитом. Женщина продала дом, чтобы дать ему в долг миллион, знакомая отдала 400 тысяч рублей на «открытие совместного бизнеса», а 90-летняя пенсионерка лишилась 500 тысяч рублей. Даже его работа оказалась не тем, чем кажется.

- Этот человек уже многих обманул. Как в Шатках, так и на Севере, где он являлся бригадиром. Людям должен несколько миллионов и по распискам, и на честное слово. Написаны заявления в полицию, - рассказали пострадавшие в комментариях.

Еще один пострадавший Дмитрий Разин представился одногруппником и рассказал в соцсети свою историю:

- Дал ему в долг два года назад 70 тысяч рублей. Потом узнал, что он игроман.

Если сложить все перечисленные в соцсетях долги, то сумма исчисляется уже в миллионах. Корреспондент «Комсомолки» решил проверить, так ли это на самом деле. В ответ на запрос в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области сообщили, что на Кирилла написано уже 8 заявлений только в Шатках.

- По результатам проверок, по одному из заявлений возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По шести заявлениям принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, так как в данных случаях усматриваются гражданско-правовые отношения, по еще одному обращению материалы проверки направлены по территориальности в другой регион, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе МВД.

Он все еще на свободе

По словам пострадавшей, на Кирилла написаны несколько заявлений, но полицейским все время не хватает доказательств. Заявления пылятся на полке, а молодой человек продолжает втираться в доверие уже к новому работодателю.

При этом любой работодатель мог легко сделать выводы на основе содержимого банка судебных решений, где есть исчерпывающая информация. Например, в начале 2020 года Шатковский районный суд удовлетворил требование истца Сергея Ермолаева взыскать с Кирилла 500 тысяч рублей. И это далеко не все, что можно найти в сети. Одна из страниц молодого человека во ВКонтакте заброшена, другая безвозвратно удалена.

У Ольги Платоновой сохранились контакты - его номер телефона, который привязан к банковским картам. Периодически горе-работник выходит на связь, но долг по-прежнему не отдает.