Первый раз в детский сад: медицинский осмотр для зачисления малыша в садик

В детской клинике «УльтраКИДС» Вы можете пройти весь медосмотр в короткие сроки. Это позволит не только значительно сэкономить время мамы или папы, но и минимизировать стресс ребенка от большого количества медицинских вмешательств.
Справка в детский сад – первое, с чем сталкиваются современные родители дошкольников, получившие на руки путевку в ДОУ. Форма № 026/у является не просто справкой, а целой медицинской картой, в которой будут суммироваться все медицинские сведения о малыше с момента поступления в сад и до завершения среднего образования.
В справку 026/у для поступления в детский сад входят консультативные осмотры специалистов:
- Педиатр (2 осмотра)
- Оториноларинголог (ЛОР)
- Офтальмолог
- Невролог
- Хирург
- Стоматолог
- Гинеколог/уролог
- Психиатр (если не было планового осмотра в 2 года)
Каждый из перечисленных врачей осматривает ребенка и вписывает результаты осмотра и заключение в медицинскую карту.
Также необходимо сдать лабораторные анализы:
- Общий (клинический) анализ крови
- Общий анализ мочи
- Анализ кала на яйца гельминтов
- Соскоб на энтеробиоз
После того, как малыша осмотрят все узкие специалисты, а также у родителей на руках будут результаты всех анализов, врач-педиатр полностью оформит справку 026/у для ДОУ.
Сроки прохождения планового осмотра перед поступлением в детский сад зависят от выбранного медицинского учреждения. В детской клинике «УльтраКИДС» Вы можете пройти весь медосмотр в короткие сроки. Это позволит не только значительно сэкономить время мамы или папы, но и минимизировать стресс ребенка от большого количества медицинских вмешательств. Яркие игровые холлы, игрушки, воздушные шарики и мультфильмы оставят у ребенка только положительные впечатления от визита к докторам.
Ответы на самые популярные вопросы об оформлении справки 026/у для детского сада
Врач-педиатр «УльтраКИДС» Лапина Ольга Станиславовна ответила нам на самые часто задаваемые вопросы от родителей малышей.
- Является ли действительной справка 026/у, если она оформлена в частной клинике?
Ответ: да, является. Вы имеете право обратиться в любую частную или государственную организацию, предоставляющую данную услугу. При этом в детском саду обязаны принять карту, полученную в выбранном вами медицинском центре.
Как долго ждать результаты анализов для оформления справки в садик?
Ответ: в детской клинике «УльтраКИДС» готовность всех необходимых анализов для детского сада – 1-2 рабочих дня.
- Какие прививки нужны для оформления справки 026/у?
Ответ: все прививки делаются в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. В случае несогласия родителей прививать ребенка необходим письменный отказ, прилагаемый к амбулаторной и 026-у карте.
- Необходимо ли проходить всех специалистов перед садиком заново, если малыш уже недавно был на осмотре у нескольких врачей из списка?
Ответ: в нашей клинике малыши, которые наблюдаются у нас по программе патронажа на момент оформления справки в детский сад, не проходят заново всех специалистов, если у них недавно были плановые осмотры в 2 или 3 года. Таким образом, родители с ребенком не тратят время на повторные посещения, не тратят дополнительных средств за услуги, а всего лишь приходят к своему патронажному педиатру для оформления справки. Для наших патронажных семей оформление медицинской справки по форме 026/у проходит достаточно быстро, без очередей и без каких-либо проблем!
Детская клиника «УльтраКИДС» в Нижнем Новгороде:
ул. Янки Купалы, д.40,44 (остановка «Водный мир», ст.м. Парк Культуры)
ул. Левобережная, 4 (остановка «Площадь Комсомольская», ст.м. Ленинская)
Тел.: (831) 262-10-04