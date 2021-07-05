Первый раз в детский сад: медицинский осмотр для зачисления малыша в садик

В детской клинике «УльтраКИДС» Вы можете пройти весь медосмотр в короткие сроки. Это позволит не только значительно сэкономить время мамы или папы, но и минимизировать стресс ребенка от большого количества медицинских вмешательств.

Справка в детский сад – первое, с чем сталкиваются современные родители дошкольников, получившие на руки путевку в ДОУ. Форма № 026/у является не просто справкой, а целой медицинской картой, в которой будут суммироваться все медицинские сведения о малыше с момента поступления в сад и до завершения среднего образования.

В справку 026/у для поступления в детский сад входят консультативные осмотры специалистов:

- Педиатр (2 осмотра)

- Оториноларинголог (ЛОР)

- Офтальмолог

- Невролог

- Хирург

- Стоматолог

- Гинеколог/уролог

- Психиатр (если не было планового осмотра в 2 года)

Каждый из перечисленных врачей осматривает ребенка и вписывает результаты осмотра и заключение в медицинскую карту.

Также необходимо сдать лабораторные анализы:

- Общий (клинический) анализ крови

- Общий анализ мочи

- Анализ кала на яйца гельминтов

- Соскоб на энтеробиоз

После того, как малыша осмотрят все узкие специалисты, а также у родителей на руках будут результаты всех анализов, врач-педиатр полностью оформит справку 026/у для ДОУ.

Сроки прохождения планового осмотра перед поступлением в детский сад зависят от выбранного медицинского учреждения. В детской клинике «УльтраКИДС» Вы можете пройти весь медосмотр в короткие сроки. Это позволит не только значительно сэкономить время мамы или папы, но и минимизировать стресс ребенка от большого количества медицинских вмешательств. Яркие игровые холлы, игрушки, воздушные шарики и мультфильмы оставят у ребенка только положительные впечатления от визита к докторам.

Ответы на самые популярные вопросы об оформлении справки 026/у для детского сада

Врач-педиатр «УльтраКИДС» Лапина Ольга Станиславовна ответила нам на самые часто задаваемые вопросы от родителей малышей.

- Является ли действительной справка 026/у, если она оформлена в частной клинике?

Ответ: да, является. Вы имеете право обратиться в любую частную или государственную организацию, предоставляющую данную услугу. При этом в детском саду обязаны принять карту, полученную в выбранном вами медицинском центре.

Как долго ждать результаты анализов для оформления справки в садик?

Ответ: в детской клинике «УльтраКИДС» готовность всех необходимых анализов для детского сада – 1-2 рабочих дня.

- Какие прививки нужны для оформления справки 026/у?

Ответ: все прививки делаются в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. В случае несогласия родителей прививать ребенка необходим письменный отказ, прилагаемый к амбулаторной и 026-у карте.

- Необходимо ли проходить всех специалистов перед садиком заново, если малыш уже недавно был на осмотре у нескольких врачей из списка?

Ответ: в нашей клинике малыши, которые наблюдаются у нас по программе патронажа на момент оформления справки в детский сад, не проходят заново всех специалистов, если у них недавно были плановые осмотры в 2 или 3 года. Таким образом, родители с ребенком не тратят время на повторные посещения, не тратят дополнительных средств за услуги, а всего лишь приходят к своему патронажному педиатру для оформления справки. Для наших патронажных семей оформление медицинской справки по форме 026/у проходит достаточно быстро, без очередей и без каких-либо проблем!

Детская клиника «УльтраКИДС» в Нижнем Новгороде:

ул. Янки Купалы, д.40,44 (остановка «Водный мир», ст.м. Парк Культуры)

ул. Левобережная, 4 (остановка «Площадь Комсомольская», ст.м. Ленинская)

Тел.: (831) 262-10-04