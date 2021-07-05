GloraX построит IT-квартал в Нижнем Новгороде Фото: "КП" Архив

В Нижнем Новгороде федеральный девелопер GloraX построит высотные дома и IT-квартал. Об этом сообщает пресс-служба компании GloraX.

По словам президента компании, сейчас Нижний Новгород использует не весь свой потенциал. Поэтому основная задача GloraX состоит в том, чтобы преобразить регион и создать в нем новые точки притяжения, используя свой профессиональный опыт и наработки. Девелопер хочет построить современный квартал с очень развитой инфраструктурой.

- GloraX стремительно развивается и активно расширяет портфель проектов, в том числе в новых для себя регионах присутствия. Мы обладаем сильной командой, необходимыми компетенциями и финансовыми возможностями. И мы рады, что правительство Нижегородской области не только осознает важность развития исторического центра города, но и привлекает к партнерству крупного игрока рынка GloraX и обеспечивает оптимальный инвестиционный климат, – уточняет президент GloraX Андрей Биржин.

Так, общая площадь IT-квартала составит 185 тысяч квадратных метра. Под застройку выделили 300 га земли в районе Похвалинского съезда, улиц Маслякова, Малой Ямской, Большие Овраги и подходов к Метромосту.

Кроме того, компания GloraX намерена нарастить портфель проектов в Нижнем Новгороде минимум до 500 тысяч квадратных метров до конца текущего 2021 года.

Напомним, что о создании целого IT-квартала в Нижнем Новгороде говорили давно. И вот теперь правительство Нижегородской области, Фонд развития исторических территорий «Почаина» и международный IT-кластер обсудили концепцию строительства IT-квартала в районе улицы Ильинской.

Этот проект обещает стать уникальным соединением исторического наследия и современного IT-пространства. По итогам реализации этого проекта в городе будет создано свыше 15 тысяч новых рабочих мест, свыше 200 тысяч квадратных метров новых технологичных офисных пространств. Все это станет составной частью Нижегородского научно-образовательного центра международного уровня