В Нижнем Новгороде появилось мороженое для вечеринок от Яндекс.Лавки

Мороженое – одно из самых часто покупаемых летних лакомств. Сложно представить, как пережить жару без этого десерта. Специально для летнего периода Яндекс.Лавка выпустила новую лимитированную линию мороженого для вечеринок. В ассортименте четыре вида пломбира: со сливочным ликером, армянским коньяком, ирландским виски, ликером со вкусом кокоса и ромом.

Мороженое продается под собственной торговой маркой сервиса – «Из лавки». Запуск новой линейки десертов приурочен также ко дню рождения сервиса – в этом июне ему исполнилось два года.

Несмотря на необычные вкусы пломбира, это мороженое не является алкогольной продукцией. Десертом можно насладиться с друзьями дома, есть его прямо из упаковки или добавлять в освежающие коктейли для взрослых.

Новые виды пломбира можно заказать через приложения Яндекс.Лавка, Яндекс.Еда Яндекс Go или на сайте eda.yandex. Доставка занимает от 10 минут, курьеры доставляют заказы в масках и передают их бесконтактно.

Вместе с мороженым в Лавке можно заказать и другие продукты: воду, молочные продукты, яйца, хлеб, мясо и фрукты.