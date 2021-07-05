Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 5 июля 2021 года: ещё у 432 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

По данным на 01:00 5 июля 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 126 446 человек. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 432 новых случаев заражения.

Так, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 117 071 жителей Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов составило 171 человек.

К сожалению, за последние сутки двадцать четыре человека не смогли побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет 4 319 человека.

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 5 июля 2021 года: ещё у 432 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Сейчас наибольшее количество заболевших covid-19 в регионе после Нижнего Новгорода по-прежнему находится в г. Дзержинск и г. Бор, а наименьшее количество зараженных человек – в Первомайском и Спасском районах.

На данный момент Нижегородская область занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом, уступая место Москве (7 624 новых случаев), Московской области (2 696 новых случаев) и Санкт-Петербургу (1 784 новых случаев).

Напомним, что режим работы пунктов вакцинации в торговых центрах изменится. С 6 июля работа прививочных пунктов будет синхронизирована с графиком торговых центров.

Кроме того, с понедельника, 5 июля, все пункты вакцинации Нижнего Новгорода войдут в свой привычный график. Доставка вакцины организуют в этот же день с 3 до 5 часов утра. В больших городах вакцины появятся в обеденное время, а во всех других населенных пунктах – во второй половине дня.