"Перестаньте присылать свои прессы и писи": Екатерина Одинцова жестко отчитала преследующих ее альфонсов Фото: Instagram Екатерины Одинцовой

Известная телеведущая Екатерина Одинцова решила поделиться своими последними размышлениями с подписчиками в Instagram. Они были связаны с ее покупкой дома, а также долгим и сложным ремонтом. Так, Екатерина еще в прошлом году в разгар самоизоляции купила дом и сама занялась строительными работами. Ее целью было – въехать в дом к 1 мая 2021 года.

Для того, чтобы сделать ремонт в своем собственном загородном доме, Екатерина пришлось потрудиться: она вникала сама в строительные планы и проекты, изучала разницу в строительных материалах и пыталась сэкономить. Перед ней стояла сложная задача – сделать красивый, стильный ремонт с очень скромным бюджетом.

Сейчас Екатерина Одинцова рассказала, что ремонт в доме закончился, она переехала. И только сейчас внезапно объявились мужчины, отметив, что на протяжении всех ремонтных и строительных работ ей помогали исключительно подруги. Они помогали телеведущей привезти ванны из Владивостока и мебель из Нижнего в Москву.

- Пока я делала ремонт, мне в основном помогали подруги. Находили поставщиков и подрядчиков, везли ванны из Владивостока и мебель из Нижнего. А как только ремонт подошёл к завершению, активизировались незнакомые мужчины, - написала телезвезда.

По словам Екатерины, мужчины просятся к ней в садовники или полежать в ванне уже тогда, когда вся тяжелая работа уже завершена и можно просто отдыхать в саду на природе.

- То, что я могу всё сделать сама, вовсе не значит, что мне нужен ещё и альфонс, - подчеркнула Екатерина Одинцова.

В конце телеведущая отчитала всех альфонсов, которые пишут ей в Instagram.

- Мальчики, перестаньте уже присылать мне свои прессы и писи, поверьте, меня этим не покорить))) Кстати, вопрос к девочкам: что вас покоряет в мужчине? Какой он - мужчина мечты?, - завершила этим размышления телеведущая в своем Instagram.