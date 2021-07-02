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Новости компаний2 июля 2021 14:40

Новых побед!

Генеральный директор АО «АПЗ» Андрей Капустин поздравил арзамасского саблиста Кирилла Тюлюкова.
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Генеральный директор АО «АПЗ» Андрей Капустин поздравил арзамасского саблиста Кирилла Тюлюкова.

Генеральный директор АО «АПЗ» Андрей Капустин поздравил арзамасского саблиста Кирилла Тюлюкова.

Генеральный директор АО «АПЗ» Андрей Капустин поздравил арзамасского саблиста Кирилла Тюлюкова и тренеров высшей категории мастеров спорта России Николая Хозина и Вадима Карпычева с серьезными успехами в фехтовальном сезоне.

Чествование спортсмена и его наставников состоялось в музее истории АПЗ.

В этом сезоне Кирилл Тюлюков показал высокие спортивные достижения. И главный из них – победа на юниорском чемпионате мира в Каире.

– Наконец-то мы совместили свои рабочие графики и встретились, – сказал Андрей Капустин. – Рад, что в Арзамасе есть фехтовальная школа. Это необычный спорт для корпоративной поддержки. Но когда я начал следить за достижениями, понял, насколько мы успешны в нем. И это во многом благодаря активной деятельности Олега Вениаминовича Лавричева по развитию фехтования. Еще раз поздравляю всех вас с достойными результатами и желаю новых побед.

Кирилл Тюлюков признался, что в этом сезоне реализовал все, что хотел, и готов к новым стартам. А они не за горами.

– В середине июля едем в Саратов на финал Спартакиады учащихся России, – рассказал Вадим Карпычев. – После соревнования сразу сборы.

В новом фехтовальном сезоне Кирилл Тюлюков будет выступать уже во взрослой категории.

– В юниорах мы выполнили программу максимум: победа на первенстве мира, – говорит Николай Хозин. – Теперь тренировочный процесс станет тяжелее, но Кирилл к этому готов, так как в течение последнего года он уже тренируется со взрослыми саблистами.

Ирина Балагурова

БИЗНЕС-ПРЕСС