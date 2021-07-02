Генеральный директор АО «АПЗ» Андрей Капустин поздравил арзамасского саблиста Кирилла Тюлюкова.

Генеральный директор АО «АПЗ» Андрей Капустин поздравил арзамасского саблиста Кирилла Тюлюкова и тренеров высшей категории мастеров спорта России Николая Хозина и Вадима Карпычева с серьезными успехами в фехтовальном сезоне.

Чествование спортсмена и его наставников состоялось в музее истории АПЗ.

В этом сезоне Кирилл Тюлюков показал высокие спортивные достижения. И главный из них – победа на юниорском чемпионате мира в Каире.

– Наконец-то мы совместили свои рабочие графики и встретились, – сказал Андрей Капустин. – Рад, что в Арзамасе есть фехтовальная школа. Это необычный спорт для корпоративной поддержки. Но когда я начал следить за достижениями, понял, насколько мы успешны в нем. И это во многом благодаря активной деятельности Олега Вениаминовича Лавричева по развитию фехтования. Еще раз поздравляю всех вас с достойными результатами и желаю новых побед.

Кирилл Тюлюков признался, что в этом сезоне реализовал все, что хотел, и готов к новым стартам. А они не за горами.

– В середине июля едем в Саратов на финал Спартакиады учащихся России, – рассказал Вадим Карпычев. – После соревнования сразу сборы.

В новом фехтовальном сезоне Кирилл Тюлюков будет выступать уже во взрослой категории.

– В юниорах мы выполнили программу максимум: победа на первенстве мира, – говорит Николай Хозин. – Теперь тренировочный процесс станет тяжелее, но Кирилл к этому готов, так как в течение последнего года он уже тренируется со взрослыми саблистами.

Ирина Балагурова