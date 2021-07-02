«Люди – роботы – машины».

Так называется проект цеха №37 АО «АПЗ» по закупке и внедрению новой автоматизированной технологии селективной пайки. Его цель – повысить производительность труда и снизить себестоимость изделий.

Постоянно растущие требования к повышению качества продукции, уменьшению длительности производственного цикла ведут к сокращению ручного труда и автоматизации производства. Селективная пайка – одна из таких автоматизированных технологий. Это процесс избирательной пайки отдельных электронных компонентов на печатную плату, что сейчас пока делается вручную.

– О преимуществах селективной пайки мы узнали в начале прошлого года, когда на завод приезжали поставщики оборудования и показали нам видеопрезентацию, – рассказывает начальник цеха №37 Александр Аргентов. – Многие вопросы тогда решились сами собой. Мы зарядились оптимизмом, вышли с инициативой к генеральному директору. И Андрей Анатольевич не просто поддержал идею, но и максимально ускорил процесс реализации.

В основе проекта лежит организация трех участков, расположенных последовательно согласно техпроцессу. Первый – монтажный, где будет проводиться подготовка печатных плат – это и есть модуль «люди». Второй – сама роботизированная установка селективной пайки – модуль «роботы». И третий – промывка печатных плат с помощью промывочной машины – модуль «машины».

Помещения участков уже капитально отремонтированы. На монтажном устанавливают рабочие столы. Промывочная машина, изготовленная на заводе, готова к эксплуатации. Осталось закупить оборудование для селективной пайки. Договор на его поставку подписан, ожидаемый срок – начало ноября 2021 года.

– Мы готовы к тому, что при переходе на новую технологию будут сложности с заменой материалов, написанием программ на каждый вид плат. Все эти вопросы решаемы, – говорит Александр Николаевич. – Главное, что внедрение этой перспективной технологии обеспечит нам хорошую повторяемость процесса, а значит, высокую производительность труда, хорошее качество и надежность печатных узлов.