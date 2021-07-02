Начальник БИХ цеха №41, член Молодежного совета АО «АПЗ» Дмитрий Есин награжден Благодарственным письмом.

Начальник БИХ цеха №41, член Молодежного совета АО «АПЗ» Дмитрий Есин награжден Благодарственным письмом Арзамасской городской Думы за активное участие в реализации мероприятий государственной молодежной политики.

Дмитрий работает на предприятии с 2015 года. За это время показал себя грамотным специалистом на производстве и лидером в общественной работе. Он организатор и участник множества мероприятий Молодежного совета АО «АПЗ». В период пандемии в составе команды МС развозил гуманитарную помощь ветеранам предприятия. В феврале Дмитрий занял первое место в заводском конкурсе идей производства гражданской продукции. Им организована акция по сбору помощи приюту для животных «Дом с хвостом».

Награждение арзамасцев ко Дню молодежи состоялось в заочном формате. Портреты и информация о тех, кому вручены Благодарственные письма Арзамасской городской Думы, опубликована в группе «Молодой Арзамас» ВКонтакте.