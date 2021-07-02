«Сильные ожоги, состояние тяжелое»: Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде. ФОТО: предоставлено очевидцами.

В результате взрыва газа в многоквартирном доме на улице Светлоярской в Нижнем Новгороде пострадали три человека. Все они сейчас госпитализированы. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.

- Два человека были госпитализированы сразу. Еще одного обнаружили спасатели. По предварительным данным, пострадали трое мужчин - 41 год, 44 года и 70 лет, - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - У двух пострадавших сильные термические ожоги. Они госпитализированы в ПИМУ. Третий мужчина на данный момент в 39-й больнице Нижнего Новгорода. По предварительным оценкам медиков, состояние всех пострадавших тяжелое.

Под завалами людей сейчас нет. ФОТО: предоставлено очевидцами.

Всего из здания был эвакуирован 61 человек, в том числе 9 детей. Пункт временного размещения развернут в школе №76, где для жителей дома будет обеспечено питание.

Тем временем на место происшествия уже выехали следователи СУ СКР по Нижегородской области. Им предстоит выяснить причины взрыва.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» продолжает следить за развитием событий.

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