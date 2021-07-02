Фото с места взрыва газа в многоквартирном доме в Нижнем Новгороде опубликовали очевидцы. ФОТО: предоставлено очевидцами.

В Нижнем Новгороде спасатели продолжают работать на месте взрыва газа в трехэтажном доме по улице Светлоярской. Напомним, ранним утром 2 июля в доме прогремел взрыв. К счастью, в результате происшествия никто не погиб. Публикуем фото с места взрыва газа в многоквартирном доме в Нижнем Новгороде.

- Сообщение о хлопке газовоздушной смеси поступило в 6:57 2 июля, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – В результате происшествия разрушились межэтажные перекрытия и повылетали стекла. Из здания были эвакуирован 61 человек, в том числе 9 детей. По предварительным данным, три человека госпитализированы.

ФОТО: предоставлено очевидцами.

Как сообщили спасатели, под завалами людей сейчас нет. Все пострадавшие находятся в больницах.

- Пункт временного размещения развернут в школе №76, где для жителей дома будет обеспечено питание, - рассказал мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. - На месте работают энергетики, представители сетевых компаний, МЧС, полиция. Также на место происшествия выехали следователи Следственного управления Следственного комитета по Нижегородской области.

ФОТО: предоставлено очевидцами.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» продолжает следить за развитием событий.

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