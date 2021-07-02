Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 2 июля 2021 года: ещё у 378 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным на 01:00 2 июля 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 125 221 человек. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 378 новых случаев заражения.

Так, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 116 567 жителей Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов составило 169 человек.

К сожалению, за последние сутки двадцать пять человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет 4 242 человека.

Статистика зараженных по коронавирусу на 2 июля Фото: Яндекс

На данный момент Нижегородская область занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом, уступая место Москве (7 597новых случаев), Московской области (2 663 новых случаев) и Санкт-Петербургу (1 612 новых случаев).

Напомним, что пункт вакцинации от коронавируса откроется в здании Нижегородского цирка. Он открылся совместно с поликлиникой №4 Канавинского района. Пройти вакцинацию в здании Нижегородского цирка можно будет в порядке живой очереди по вторникам и четвергам с 15:00 до 19:00 с 1 июля по 30 сентября. При себе нужно будет иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Уточняют, что предварительная запись на прививку не требуется.