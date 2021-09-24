Пошёл на обгон: в ДТП в Семёновском районе погиб один человек, ещё трое пострадали

ДТП произошло в 20:00 23 сентября.
Фото: ГУ МВД по Нижегородской области
Страшное ДТП произошло минувшим вечером, 23 сентября, в Семёновском районе. В результате столкновения автомобилей Хендай Солярис и Митцубиси Ланцер погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
Трагедия разыгралась на 86 километре автодороги Р-177 «Поветлужье», соединяющей Нижний Новгород и Йошкар-Олу. Примерно в 20:00 автомобиль Хендай Солярис пошёл на обгон в запрещенном месте и, выехав на полосу встречного движения, влетел в автомобиль Митцубиси Ланцер.
В результате ДТП водитель автомобиля Митцубиси погиб.
Фото: ГУ МВД по Нижегородской области
Виновником ДТП оказался 40-летний мужчина с 8-летним стажем вождения.
- В результате столкновения погиб 27-летний водитель автомобиля Митцубиси, - рассказали сотрудники правоохранительных органов. – Среди пострадавших пассажир Митцубиси, а также водитель и пассажир Хендая. Их всех госпитализировали в больницу.
Троих человек госпитализировали.
Фото: ГУ МВД по Нижегородской области
В больницу с переломом левого бедра попала 19-летняя девушка, 40-летний мужчина с повреждением внутренних органов, а также 52-летний мужчина с сотрясением головного мозга и переломом верхней челюсти.
На месте происшествия работали сотрудники полиции и медики.
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