Пошёл на обгон: в ДТП в Семёновском районе погиб один человек, ещё трое пострадали

ДТП произошло в 20:00 23 сентября. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Страшное ДТП произошло минувшим вечером, 23 сентября, в Семёновском районе. В результате столкновения автомобилей Хендай Солярис и Митцубиси Ланцер погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Трагедия разыгралась на 86 километре автодороги Р-177 «Поветлужье», соединяющей Нижний Новгород и Йошкар-Олу. Примерно в 20:00 автомобиль Хендай Солярис пошёл на обгон в запрещенном месте и, выехав на полосу встречного движения, влетел в автомобиль Митцубиси Ланцер.

В результате ДТП водитель автомобиля Митцубиси погиб. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Виновником ДТП оказался 40-летний мужчина с 8-летним стажем вождения.

- В результате столкновения погиб 27-летний водитель автомобиля Митцубиси, - рассказали сотрудники правоохранительных органов. – Среди пострадавших пассажир Митцубиси, а также водитель и пассажир Хендая. Их всех госпитализировали в больницу.

Троих человек госпитализировали. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В больницу с переломом левого бедра попала 19-летняя девушка, 40-летний мужчина с повреждением внутренних органов, а также 52-летний мужчина с сотрясением головного мозга и переломом верхней челюсти.

На месте происшествия работали сотрудники полиции и медики.

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