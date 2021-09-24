От озера нечистот удалось избавиться в микрорайоне Городца, но вонь и шум по-прежнему беспокоят жителей

Прорыв канализационной системы устранили, а проблема осталась. Фото: Предоставлено «Комсомолке»

В начале лета мы уже рассказывали про утопающий в стоках нечистот микрорайон Галанино в Городце и о том, как изо дня в день там мучаются местные жители. Эта история получила своё продолжение, правда, насколько положительное, пока непонятно, ведь прорыв канализационной системы устранили, а проблема осталась.

Началось всё с того, что на окраине улицы Светлой, где стоят однотипные частные дома, провалился один из колодцев. А после и вовсе началась какая-то катастрофа: в разных местах стал оседать грунт, и вскоре около одного из домой появилось фекальное озеро глубиной метра три и диаметром пять метров.

- Испорченный колодец, где было озеро нечистот, исчезло. Сюда пригнали экскаватор, из ямы всё выгребли и закопали её, - рассказал «Комсомолке» в разговоре местный житель Владимир Юдин. – Самое смешное, что по факту они ничего не сделали. Они каждый день продолжают приезжать и в обход испорченного колодца качают эту грязь.

Сотрудники Водоканала занимаются перекачкой сточных вод. Фото: Предоставлено «Комсомолке»

Как оказалось, сотрудники Водоканала кладут сверху по земле трубу и с помощью насоса избавляются от нечистот из поврежденного отдела канализации. Кроме того, со слов жителя, во время дождя у последнего дома на улице вода из колодцев переливается и течет по всей дороге.

- Перекачивают со всего микрорайона по-прежнему в мой колодец, а земля вокруг люка у меня проваливается, кажется, что скоро не выдержит, - добавляет Владимир Владимирович. - Рабочие Водоканала сами ругаются, говорят устали. Начальство их ничего не предпринимает, а они сидят в своих машинах мерзнут. Я боюсь даже представить, что будет зимой.

Для выяснения происходящего мы, конечно же, обратились в местную администрацию, где нам сообщили, что причиной провалов стало близкое залегание грунтовых вод к поверхности земляного слоя. В свою очередь, канализационные колодцы просто не выдержали такой нагрузки, поэтому грунт вокруг колодцев вынесло непосредственно в систему водоотведения.

Микрорайон Галанино - тихий поселок с однотипными частными домиками. Фото: Предоставлено «Комсомолке»

- В настоящее время авария устранена. Водопровод герметичен, провалов и подтоплений нет, - подчеркнули в управлении ЖКХ администрации Городецкого района. - В целях предупреждения повторного возникновения проблемы заключен договор с подрядной организацией, проводятся изыскательные работы. Ситуация контролируется.

Местный житель тем временем рассказывает, что власти ждут геодезистов, но те никак не едут, а постоянный шум и вонь продолжают мешать людям.

- Все уже ругаются, потому что устали, - уточняет Владимир Юдин.

Как долго будет решаться проблема с канализационной системой микрорайона Галанино неизвестно, но местным жителям в этом смысле можно лишь посочувствовать.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» продолжит следить за развитием событий.

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