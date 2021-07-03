Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 3 июля 2021 года: закончились запасы вакцины «ЭпиВакКороны» и «КовиВак» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным на 01:00 3 июля 2021 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 125 603 человека. За минувшие сутки на территории региона было выявлено 382 новых случая заражения.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 140 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 116 707 жителей Нижегородской области.

К сожалению, статистика смертности в регионе в последнее время растет. Так, количество смертей увеличилось до 4 269 — за последние сутки ещё двадцать семь нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Статистика зараженных по коронавирусу на 3 июля Фото: Яндекс

Примечательно, что в 20 районах области новых заражений не выявлено вовсе.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (10 790 человек) и на Бору (6 236 человек). Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (150 человек) и Спасском районе (209 человек).

Напомним, накануне стало известно, что за период с 1 августа 2020 года по 30 июня 2021 года из-за рубежа с коронавирусом вернулись 513 нижегородцев.

Тем временем в регионе закончились запасы вакцины «ЭпиВакКороны» и «КовиВак», однако продолжается вакцинация препаратом Спутник.

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