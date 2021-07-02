Погода в выходные 3 и 4 июля в Нижнем Новгороде: после аномальной жары нижегородцев напугают дожди

Рассказываем, какой будет погода в выходные 3 и 4 июля в Нижнем Новгороде Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Аномальная жара отступила в Нижегородской области и на улице, наконец, установилась идеальная летняя погода – умеренно теплая. Казалось бы, вот она долгожданная передышка для нижегородцев, но вместе с тем пришла и новая напасть – ежедневные дожди. Рассказываем, какой будет погода в выходные 3 и 4 июля в Нижнем Новгороде:

В субботу, 3 июля, погода будет облачная с прояснениями, также ожидаются дожди. На улице будет тепло: с утра температура воздуха будет колебаться от +17 до +21 градуса, а днем столбики термометров покажут +23 градуса. Ветер будет преимущественно северный, отдельные его порывы будут достигать 3,3 метров в секунду.

Воскресенье, 4 июля, тоже выдастся теплым и дождливым. В утренние часы температура воздуха прогреется от +17 до +21 градуса, а днём показатели термометров поднимутся всего до +23 градусов. В ночное время столбики термометров покажут до +14 градусов. Влажность воздуха составит 55-78%, а атмосферное давление – 748-750 миллиметров ртутного столба.

Напомним, ранее синоптики рассказали, какой будет погода в июле 2021 в Нижнем Новгороде.

- С самого начала месяца в городе установится теплая погода, - отметили специалисты. - С 1 июля погода будет дождливой, почти каждый день будут идти дожди.

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