Улыбка, которая на 100% соответствует Вашим ожиданиям!

Благодаря 3Dсканированию ротовой полости пациента врач-стоматолог-ортопед Семейной стоматологии «УльтаМед» Аполлонов Артур Александрович делает цифровой оттиск зубов без традиционных слепков, что гарантирует высокую точность будущей работы и идеальный результат для пациента.

Семейная стоматология «УльтраМед»уже более 10 лет ориентируется в своей деятельности на применение новейших стоматологических разработок. Цифровая диагностика позволяет не только продемонстрировать пациенту будущую улыбку с учетом всех его пожеланий, но и помогает врачу-стоматологу добиться наиболее точных, безопасных и прогнозируемых результатов лечения эстетических и функциональных дефектов.

Применение цифровых решений в Семейной стоматологии «УльтраМед»

На сегодняшний день при планировании имплантации, протезирования и коррекции прикуса в нашей стоматологии применяется цифровой сканер 3shape.3D сканирование зубов предполагает полное исключение неудобств и ошибок.

Например, благодаря такому подходу, врач может спроектировать в виртуальном варианте место постановки зубного импланта, после чего для пациента изготавливается индивидуальный шаблон с наличием подготовленного отверстия для точной локации места введения имплантата в костную ткань челюсти.Имплантация по шаблону или навигационная имплантация позволяет провести операцию по установке имплантов точно, быстро и с безупречным качеством!

Преимущества навигационной имплантации для пациента:

- Навигационная имплантация исключает неточности и погрешности при установке имплантов, а значит - риски осложнений и отторжения имплантов становятся минимальными;

- Имплантация по шаблону помогает исключить риски повреждений нервов, гайморовых пазух;

- Применение шаблонов в навигационной имплантации позволяет избежать серьезного травмирования тканей при установке имплантов, и это сокращает как сроки реабилитации после операции, так и сроки имплантации в целом;

- Навигационная имплантация позволяет увидеть результаты лечения до его начала. Для многих пациентов демонстрация будущих результатов имплантации - лучшая мотивация.

Ортодонтия. Ещё одно направление, где важны прогнозируемость результата и точность действий. Врач-ортодонт Семейной стоматологии «УльтраМед» Князев Андрей Дмитриевич рассказывает обо всех преимуществах применения цифровой диагностики и 3D-моделирования при коррекции прикуса:

Врач-ортодонт Семейной стоматологии «УльтраМед» Князев Андрей Дмитриевич рассказывает обо всех преимуществах применения цифровой диагностики и 3D-моделирования при коррекции прикуса:

Эстетическая реставрация зубов. Загляните в будущую улыбку!

Смотреть видеосюжет Что такое элайнеры. Ортодонтия в Семейной стоматологии УльтраМед

Мы понимаем, что каждый человек уникален, поэтому в работе стоматологии «УльтраМед» никаких шаблонных решений нет. В программу Digital Smile Design загружается личная информация пациента – его фотографии, данные компьютерной томографии и внутриротового сканирования. На их основе врач создает модель будущей улыбки с учетом всех индивидуальных анатомических особенностей.

Мы демонстрируем пациентам всё: будущую форму, оттенок, высоту и ширину будущих реставраций, их точное позиционирование и соотношение с десной. Расстояния выверены до долей миллиметра, а цвет будущих реставраций подобран по шкале с учетом цвета глаз и кожи пациента.

Это значит, что исключены риски человеческого фактора. Не будет ошибок в восприятии цвета или перекосов в форме. Лаборатория, стоматолог-ортопед и, разумеется, пациент не разойдутся в ожиданиях от результата.

Будем рады помочь Вам на пути к созданию улыбки! Ваша Семейная стоматология «УльтраМед»

Тел.: (831) 215-19-91

г. Нижний Новгород, ул. Янки Купалы, 44

ultramedstom.ru

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