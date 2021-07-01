«Хотел подзаработать»: Состоятельный бизнесмен устроил нарколабораторию в своем загородном коттедже под Нижним Новгородом

Фото: Telegram-канал "Опер пишет"

Очередная нарколаборатория обнаружена в Нижегородской области. Производство отравляющих веществ располагалось в частном доме местного бизнесмена.

- Изготовлением наркотиков занимался сам владелец дома, - сообщает канал «Опер пишет». - В рабочие часы мужчина занимался производством установок для утилизации отходов, а в свободное время решил подзаработать незаконным способом. В подвале дома он создал целую лабораторию по производству наркотика. Вещества должны были пойти на продажу в ПФО, Московском регионе и на Урале, но этого не произошло. В тот самый дом нагрянули сотрудники УФСБ и пресекли незаконную деятельность мужчины.

В ходе обыска в лаборатории нашли более 10 килограммов запретного порошка, что квалифицируется, как особо крупный размер. А еще было изъято 200 литров вспомогательных веществ, готовых для дальнейшего производства. Если действия мужчины будут квалифицированы по части 5 статьи 228 УК РФ, то ему грозит до 20 лет тюремного срока со штрафом до одного миллиона рублей и лишением права занимать определенные должности.

Не исключено, что мужчина уже успел здорово «нажиться» на продаже «белой смерти». По крайней мере, эта версия будет тщательно проверяться. Судите сами, у него весьма небедный дом, в нем современная мебель.

- Бизнесмен также уже успел заработать и на дорогостоящий премиальный внедорожник марки "Мерседес-Бенц" стоимостью в автосалоне более 5 млн. рублей со "случайно" доставшимся ему "блатным" номером 001, - сообщает Телеграмм-канал.

Обнаруженное в доме вещество является опасным сильнодействующим наркотиком, быстро вызывающим привыкание. Его употребление, помимо прочих последствий, может привести к летальному исходу.

Отметим, что это не единственная нарколаборатория, обнаруженная в регионе с начала года. Ранее сообщалось, что молодая пара организовала нарколабораторию в глухой деревне в Семеновском районе.