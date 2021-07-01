Литературному музею вернут облик XVIII века. Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Весь последний год нижегородцы с нетерпением ожидали открытия Литературного музея имени Горького. После серьезного пожара, произошедшего в июне 2020 года, здание получило серьезные повреждения. Весь этот год реставраторы работали над возвращением ему прежнего облика. И неплохо в этом преуспели.

- Сейчас на финальной стадии находятся работы по реставрации Аванзала и скрытого до начала реставрационно-восстановительных работ искусственного мрамора у главной лестницы, - рассказал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. - Перед реставраторами стоит важная задача – максимально сохранить все ценные элементы и аутентичные конструкции.

Скоро завершатся работы по ремонту фасадов. Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

По словам мэра, в ходе реставрационных работ были обнаружены не выявленные ранее повреждения. Все это отразилось на сроках реставрации. Однако, по словам подрядчика, совсем скоро завершится ремонт фасада здания. После чего рабочие приступят к реставрации полов на первом этаже и установке окон, реставрируемых в санкт-петербургской мастерской. Одновременно с этим продолжается расчистка Белого и Бархатного залов.

- В ходе работ обнаружили несколько повреждённых временем венцов, которые не удалось сохранить, и сейчас проводится серьёзная и кропотливая работа по восстановлению стропильной системы, - пояснил заместитель генерального директора компании «АВК Групп» Сергей Ярутин. – Сейчас эти работы требуют особого внимания, остальной комплекс работ не вызывает серьёзных опасений и идёт в графике.

Между тем, как отмечают сами работники музея, он все больше приобретает свой облик времен XVIII века.

Внешний облик восстанавливают в соответствии с историческими данными. Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

- Перед началом работ специалисты внимательно изучили конструкции помещений и цветовую палитру, чтобы результат работ максимально соответствовал первоначальному облику музея, - отметил заместитель директора по административно-хозяйственной части музея им. Горького Сергей Гаврилов. - Сотрудники музея и реставраторы являются свидетелями уникального процесса, когда руками мастеров возвращается история.