Еще одно гало увидели в небе нижегородцы в 2021 году Фото:«Регион-52 | Нижний Новгород» группа в ВКонтакте

Необычное природное явление увидели нижегородцы утром в четверг, 1 июля. Об этом сообщили очевидцы в группе «Регион-52 | Нижний Новгород» в ВКонтакте.

Так, около 5 часов утра на севере области, в Ветлуге, местные жители смогли запечатлеть раннее гало над озером.

- Очень красиво! Особенно, в отражении озёрной глади, - тут же поделились впечатлениями нижегородцы.

Редкое явление, которое уже второй раз за год привлекает внимание нижегородцев, возникает из-за рассеяния света кристалликами льда, висящими высоко в атмосфере Земли. Эти кристаллики похожи либо на шестигранные карандаши, либо на шестигранные пластинки. Такой оптический эффект называется гало, и возникает он в нижних слоях атмосферы.

Кроме того, на появление световых гало влияет влажность воздуха и его температура, а также отсутствие сильного ветра, так как он может нарушить положение шестиугольных кристалликов.

Напомним, что Солнечное гало увидели в небе нижегородцы в феврале 2021 года. Радугу вокруг солнца запечатлели жители микрорайона «Цветы».

Также, сразу два необычных природных явления за один день смогли наблюдать в небе жители Арзамаса этой зимой. Там в минувшие выходные были замечены гало и световые столбы. Свидетелями этих удивительных картин стали сотни людей в разных концах города