Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 1 июля 2021 года: 482 тысячи человек привились в Нижегородской области Фото: Анастасия ОСИПОВА

По данным на 01:00 1 июля 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 124 843 человек. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 358 новых случаев заражения.

Так, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 116 398 жителей Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов составило 194 человека.

К сожалению, за последние сутки двадцать семь человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет 4 217 человека.

Статистика зараженных по коронавирусу на 1 июля Фото: Яндекс

На данный момент Нижегородская область занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом, уступая место Москве (5 823 новых случаев), Московской области (2 583 новых случаев) и Санкт-Петербургу (1 503 новых случаев).

Напомним, что уже 482 тысячи жителей Нижегородской области привились от коронавируса. Каждый из них получил первый или второй компонент вакцины. Так, только за последние сутки привилось 13 тысяч человек.

По словам министра здравоохранения региона, в прививочных пунктах Нижегородской области осталось 30 тысяч доз вакцин. В ближайшие часы ожидается поставка еще 32 тысяч.