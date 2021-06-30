«Внимание, не мошенники!»: нижегородцы пожаловались на установку дорогостоящих счетчиков в подъезде многоквартирного дома

собственникам предстоит заплатить по 2,9 тысячи рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В редакцию «Комсомолки» обратилась жительница Кстовского района с просьбой помочь разобраться в истории, приключившейся с ее знакомой. Валентине Михайловне 70 лет, она живет в поселке Селекционной станции, является ветераном труда и имеет инвалидность. Недавно в ее подъезд пришли незнакомые люди, установили непонятное оборудование за 100 тысяч рублей и пригрозили жильцам, что теперь они каждый месяц обязаны платить еще по одной платежке.

- Поставили этот прибор они, не спросив, надо кому или нет. С отоплением у всех и так в порядке все было. Сказали, что это в Кстове им так приказали. Прибора этого никто не видел. Говорят, если не будут платить, то будут начисляться пени. Мое предположение — это развод. В Селекцию (поселок Селекционной станции, прим.) часто приходят мошенники, потому что там много пенсионеров, - рассказала знакомая Валентины Михайловны.

В квитанции пенсионерки в качестве исполнителя указана компания «Т Плюс» и счет на 2965 рублей. Чтобы разобраться в ситуации, корреспондент «Комсомолки» обратился в энергетическую компанию.

В пресс-службе копании заверили – это не мошенники. Офис на бульваре Нефтепереработчиков в Кстове, указанный в квитанции, действительно существует. В подъезде указанного многоквартирного дома установили не «какое-то оборудование», а приборы учета тепловой энергии. В соответствии с ФЗ № 261 от 23.11.2009 года собственники должны были установить приборы учета самостоятельно. Если этого не произошло, счетчики устанавливает энергокомпания. По факту выполненных работ собственникам помещений выставляют счета.

- Оплатить расходы на установку общедомового прибора учета в многоквартирном доме, согласно действующему законодательству, обязаны собственники помещений. Поэтому в июне 2021 года жителям 43 многоквартирных домов Дзержинска и Кстова будут направлены отдельные квитанции на оплату ОПУ. Они могут выбрать один из двух вариантов: единовременный платеж или в рассрочку сроком на 5 лет с учетом процентов. Жителям, выбравшим рассрочку, установка ОПУ будет включена со следующего месяца в основную квитанцию ООО «ЕРКЦ» на оплату отопления и горячей воды, - рассказали в компании.

Другими словами, платеж на 2,9 тысячи рублей – единовременный, но для удобства его можно растянуть на пять лет и платить маленькими суммами. Как уточнила собеседница КП, некоторые жильцы уже оплатили сумму полностью.

Подробнее об этом жильцы могут узнать, обратившись в ООО «ЕРКЦ». Также необходимая информация есть на самой квитанции.