В Кстовском районе обнаружили свалку разрушенных надгробий Фото: группа «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ» в ВКонтакте

Свалку надгробий обнаружили в деревне Безводное Кстовского района. Об этом сообщили очевидцы в группе «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ» в ВКонтакте.

Обломки надгробий лежат вдоль одной из дорог населенного пункта, а некоторые из них кажутся совсем новыми.

В Кстовском районе обнаружили свалку разрушенных надгробий Фото: группа «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ» в ВКонтакте

Как отмечают местные жители и очевидцы, на кусках могильных плит отчетливо видно имена и фамилии погибших. Кроме того, на некоторых из них можно даже разглядеть портреты.

В Кстовском районе обнаружили свалку разрушенных надгробий Фото: группа «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ» в ВКонтакте

Официальной информации по этому поводу от администрации Кстовского района еще нет.

Напомним, что во время уборки на кладбище в Дзержинске выбросили памятники с фотографиями. На фотографиях видно, что вдоль дорожки высятся горы мусора, собранного на кладбище. Там вперемешку сложены ветки, пакеты, сухая листва и надгробия. Причем на многих из них видны фотографии и имена.