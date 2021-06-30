УЗИ от АПЗ.

Чтобы выжить

Медицинскую технику завод начал изготавливать еще в середине 60-х годов прошлого века. Но именно в 90-е её производство стало одним из ведущих направлений работы АПЗ.

Не от хорошей жизни перешли арзамасские приборостроители на выпуск медицинской техники. Ратификация Договора по ограничению стратегических наступательных вооружений в один миг срезала 40% производства на АПЗ. Конверсия тогда воспринималась как переход на производство кастрюль, пылесосов, швейных машинок.

Руководство завода понимало: это ложный путь. Нужно было сохранить опытные кадры, научный потенциал завода. И тогда развитие получили три направления: автомобильная промышленность, нефтепереработка и медицина.

Ультразвуковой сканер

В архиве телестудии АО «АПЗ» есть уникальные кадры, на которых известный российский журналист, автор программы «Вагон 03» Александр Тихомиров проходит диагностику на эхотомоскопе арзамасского производства. Эксперимент идет прямо в кабинете генерального директора Юрия Павловича Старцева. Столичные журналисты приехали, чтобы подготовить сюжет об уникальной медицинской технике, которую в нашей стране тогда вообще никто не выпускал. Одним из приборов был ультразвуковой сканер.

Над новым прибором работать начала группа опытных инженеров под руководством начальника КБ Владимира Косарева.

– Единственное предприятие, в котором все это было в зачаточном состоянии, – Нижегородский НИИ ТОП. Мы приехали посмотреть, что у них есть, и оказалось, что практически ничего нет. Есть только идея, чертежи корпуса и название – ЭТС-ДМУ-02, – рассказывает Владимир Иванович. – После этого мы стали интенсивно изучать, что же собой представляет прибор. Когда поняли, как его можно сделать, столкнулись с тем, что на нашем предприятии никто и никогда не занимался ультразвуком. Начали решать и эту задачу. Это был голый энтузиазм людей, преданных АПЗ. Мы старались сделать всё, чтобы он не угас, прикладывали все свои усилия…

Подвес гироскопа и льняное масло

Времени на освоение прибора катастрофически не хватало, доработка шла прямо в процессе сборки. Это был самый сложный из электронных приборов на заводе.

Что такое ультразвуковой датчик, не знали даже самые опытные инженеры.

– Мы начали искать конструкцию датчика, выяснили, что для сканирования головки можно применить карданный подвес гироскопа. Потом долго искали малогабаритный приводной двигатель, который мог бы приводить в движение это устройство. Оставалось сделать саму излучающую головку. Здесь надо было применить пьезокерамику, причем определенного свойства, определенных параметров. Сами не делали, а кто в России производит керамику, не знали. Чисто интуитивно вышли на ВНИИЭФ. В Сарове тоже были тяжелые времена, поэтому они легко согласились сотрудничать.

Заполнялся датчик льняным маслом, достать которое тоже было делом непростым. Оно практически не производилось и применялось в основном в судостроении: им разводили свинцовый сурик для окраски кораблей.

Наконец, датчик сделали, осталась электроника. А в этом деле приборостроители были профессионалами. За время освоения эхотомоскопа коллективом было изобретено пять новых плат.

Врачи оценили

За два года АПЗ совместно с НИИ создают совершенно несвойственную профилю оборонного предприятия продукцию. Прибор, способный точно вычислять срок беременности и определять пол ребенка на ранних стадиях, был абсолютно безвреден для организма.

– На заводе скептически относились к нашей работе над прибором. Генеральный так и говорил, мол, пусть ребята поразвлекаются, – продолжает Владимир Косарев. – И когда мы первый прибор поставили в кабинете главного конструктора и пригласили руководителей, чтобы показать, как он работает, все, в том числе и Юрий Павлович, были удивлены. А присутствовавший при этом врач УЗИ Сергей Владимирович Бочков сказал тогда: «Дайте мне такой прибор за любые деньги!»

– Мы постоянно привлекали к нашей работе арзамасских медиков, – рассказывает ветеран АПЗ Николай Малицкий, работавший в те годы ведущим инженером. – Доктор Бочков был у нас частым гостем. Работу прибора мы демонстрировали на своем животе. Рубашку – долой, смазали контактирующей жидкостью датчик – и к животу, крутишь ручки. А Сергей Владимирович говорит, что хорошо, а что надо улучшить.

Первая партия эхотомоскопов была отгружена в 1991 году. На будущее этих приборов возлагались большие надежды.

Вот что вспоминает врач ультразвуковой диагностики Хайдар Галагуи:

– Первый аппарат АПЗ подарил больнице Владимирского. И меня направили в столицу на курсы ультразвуковой диагностики. Из Москвы приехал, завод подарил ещё один аппарат. Они были громоздкие, тяжелые, покрашены танковой краской, датчики почти по полкилограмма каждый, но все равно эти приборы были для нас чудом медицинской техники. Мы почти 8 лет на них работали.

На экспорт

Эхотомоскоп был первым медицинским прибором, который реализовывали не только на отечественном, но и на внешнем рынке. Цены на аналогичные зарубежные аппараты начинались от 15 тысяч долларов. Эхотомоскоп производства АПЗ можно было купить за полторы. Его продавали в Сербию, Черногорию, Югославию, Сирию. Арзамасский эхотомоскоп был представлен и на выставке в Перу.

– Когда меня направили на трансокеаническую выставку, я попросил, чтобы аппараты покрасили в белый цвет – цвет медицинской техники. На выставке в Лиме врачи, которые покупали аппараты зеленого цвета, как увидели белые приборы, подходили и просили, чтобы обменяли, – рассказывает Хайдар Галагуи.

И снова «оборонка»

На АПЗ к этому времени сложилась целая ультразвуковая школа, которая в дальнейшем позволила на базе эхотомоскопов разработать ещё ряд ультразвуковых приборов. Правда, некоторые из них так и остались на стадии опытных образцов.

Со временем зарубежные потребители стали требовать более многофункциональный прибор современного дизайна и при этом недорогой. Но новых разработок в этом направлении завод больше не делал.

С 2000 года на АПЗ постепенно начал разворачиваться оборонный заказ. Инженеры снова направили свои силы на изготовление лучших образцов спецтехники. «Гражданка» стала затухать.

В 2005 году последние эхотомоскопы были распроданы. Но ещё несколько лет в кабинетах заводских специалистов раздавались телефонные звонки от желающих приобрести арзамасские ультразвуковые сканеры.

– Последний раз звонили из Кургана, спрашивали, почему никак не получается подключить к эхотомоскопу производства АПЗ компьютерный монитор, – говорит Николай Малицкий. – Пришлось им объяснять, что монитор должен быть не компьютерный, а телевизионный. Поэтому нужно взять старенький черно-белый переносной телевизор, а любой радиолюбитель с паяльником добавит три резистора.

Время медтехники

В музее истории АПЗ представлен целый ряд уникальных разработок, которые помогли тысячам людей получить точный диагноз и качественное лечение. Стоматологические наконечники, ультразвуковая система диагностики лор-заболеваний, диагностические приборы, основанные на принципах китайской медицины, например, система ранней диагностики онкозаболеваний «Эксперт» и анализатор иммунодефицита «Хелпер». Озонатор и «Миотон» выпускаются и сегодня.