Погода в июле 2021 в Нижнем Новгороде: облачно и дождливо Фото: Михаил ФРОЛОВ

В этом году погода летом в Нижегородской области отличается своей переменчивостью. Сначала нижегородцы столкнулись с продолжительными дождями и грозами в начале и середине июня, потом на смену им пришла аномальная жара в конце месяца. Июль окажется облачным и теплым для нижегородцев. Рассказываем, какой будет погода в июле 2021 в Нижнем Новгороде.

- С самого начала месяца в Нижнем Новгороде установится теплая погода, - отмечают синоптики.

Днем столбики термометров будут подниматься до +25…+26 градусов, ночью – опускаться до +19 градусов. При этом будет преимущественно облачно. После аномальной жары такая погода покажется комфортной и приятной для нижегородцев.

Уже начиная с 1 июля, погода в Нижнем Новгороде будет дождливой – так, почти каждый день будут идти дожди. А в самом начале месяца они будут даже сопровождаться грозами.

Как рассказали синоптики, во второй декаде июля столбики термометров будут подниматься до +23…+26 градусов. В ночное время температура будет прохладнее: примерно + 17…+18 градусов.

В соответствии с прогнозом, в период с 12 по 25 июля в Нижнем Новгороде будут почти каждый день идти дожди. Правда стоит отметить, что они будут чередоваться с облачной погодой без осадков.

К концу месяца осадков станет все меньше, а погода останется умеренно теплой и облачной.

Как утверждают синоптики, солнечные дни в июле 2021 в Нижнем Новгороде будут не так часто - только 6,7 и 27 июля. Поэтому прогулки и купания на свежем воздухе лучше запланировать именно на это время.