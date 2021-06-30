«Лето» – время добра

Работники Арзамасского приборостроительного завода имени П.И. Пландина приняли участие в благотворительном музыкальном фестивале «Лето».

Работники Арзамасского приборостроительного завода имени П.И. Пландина приняли участие в благотворительном музыкальном фестивале «Лето».

Фестиваль прошел на летней эстраде парка им. А.П. Гайдара. Мероприятие проводилось с целью привлечения внимания к проблеме бездомных животных. Во время фестиваля проходил сбор средств для приюта «Дом с хвостом». Рядом со сценой организаторы разместили фотовыставку «В добрые руки», на которой можно было узнать о жильцах приюта и при желании взять себе питомца.

Разнообразная концертная программа собрала немало зрителей. В числе выступавших были и приборостроители: группа HeatForYou– Дмитрий Кондрашкин, Кирилл Гетигежев, Михаил Нежданов; группа «Курс» – Алина Парамонова, Кирилл Огарков, Андрей Лапин; группа «Спектр 64» – Михаил и Анатолий Шестенко-Чистяковы, Андрей Лапин.

По итогам акции было собрано 11 тысяч рублей и трое питомцев нашли новых хозяев.